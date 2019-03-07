«Частная приятность для главы региона»: Бречалов вошел в топ-20 самых влиятельных губернаторов

На «подведомственной территории» тишина: уже достижение

Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в топ-20 самых влиятельных российских губернаторов в рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций. В качестве одной из причин этого подъема авторы исследования указывают получение городом Глазовом статуса ТОСЭР. Чем отличился Бречалов в феврале и о чем говорит его попадание в список губернаторов с «очень сильным влиянием» — в материале «Реального времени».

«В Удмуртии практически отсутствуют протестные акции»

Глава Удмуртии Александр Бречалов в февральском рейтинге влияния глав субъектов РФ, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций, поднялся на одну строчку и перешел из разряда губернаторов с «сильным влиянием» в разряд с «очень сильным». В двадцатке он, таким образом, в качестве замыкающего. В лидерах — мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов. Из губернаторов регионов ПФО в топ-20 также представлены главы Нижегородской области, Мордовии и Башкортостана.

Рейтинг составляется на основе опроса 27 экспертов — политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов. Они оценивают влияние губернаторов на федеральном уровне — в администрации президента РФ, правительстве, Федеральном собрании, партийной и бизнес-элите.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов указывает, что позиции Бречалова укрепляются после решения правительства РФ предоставить городу Глазов статус территории опережающего развития. Подобные причины указываются и по другим губернаторам. Глазов стал вторым городом Удмуртии, получившим статус ТОСЭР, правда, всего в указе председателя правительства РФ значилось появление 14 таких территорий в 6 регионах.

— Рейтинг говорит, конечно, о том, какие губернаторы наиболее успешны на данный момент и оказывают наибольшее влияние на социально-политическую, экономическую жизнь в своих регионах и в целом на федеральную повестку, — отмечает петербургский политтехнолог Петр Быстров. — Попадание в двадцатку Александра Бречалова — это, конечно, свидетельство высокого уровня социально-политической стабильности Удмуртии. Это один из немногих регионов, где в течение последних лет практически отсутствуют протестные акции, нет таких оппозиционных сил, пользующихся популярностью и поддержкой жителей.

«В силу серьезного федерального бэкграунда Бречалов имеет гораздо более серьезный вес в Москве»

Политтехнолог Аббас Галлямов также отмечает отсутствие негативных информационных поводов из Удмуртии в последнее время и традиционно устойчивые позиции Бречалова на федеральном уровне, сформированные еще до его переезда в республику в апреле 2017 года.

— На фоне большинства других регионов, становящихся регулярным поставщиком плохих новостей, Удмуртия действительно выглядит неплохо. Кроме того, в силу серьезного федерального бэкграунда Бречалов имеет гораздо более серьезный вес в Москве, чем многие другие губернаторы. Так что его высокие позиции вполне оправданы, — считает Галлямов.

Ижевский политтехнолог Константин Труфанов отмечает, что эксперты, составлявшие рейтинг, вероятно, учли прошедшие в этом году встречи Бречалова с президентом России и федеральными министрами, во время которых обсуждались значимые для региона темы.

— Из этого эксперты могут сделать вывод, что в принципе Александру Владимировичу благоволят в Москве. На оценку влияет отсутствие в регионе социальных и политических конфликтов, никто повестку не обостряет. Это связано в том числе и с тем, что в этом году в республике не ожидается крупных выборных кампаний. При этом за последние несколько недель Бречалов провел несколько прямых линий на радио и ТВ, дал интервью ряду СМИ, так что и сам создавал позитивные информационные поводы, — говорит Труфанов.

Основными темами февраля в Удмуртии стали подготовка к празднованию 100-летнего юбилея Михаила Калашникова, участие предприятий Удмуртии в Российском инвестиционном форуме в Сочи и подписание соглашений с рядом регионов и крупных компаний, привлечение федеральных средств на реализацию нацпроектов. При этом негативная повестка, связанная с тарифами на ТКО и продажей Ижевских электросетей, уже во многом сошла на нет. На первый план вышли уборка снега, касающаяся больше муниципальных властей, вновь выросший госдолг и претензии к работе Корпорации развития УР со стороны прокуратуры и Государственного контрольного комитета.

«Бречалов является клиентелой федеральных политиков и абсолютно зависит от их решений и позиций»

Между тем политолог Павел Заболотских сомневается в реальном влиянии главы Удмуртии на позицию федерального центра по тем или иным вопросам. По его мнению, Бречалов в первую очередь сам очень сильно зависит от решений из Москвы.

— Агентство обратило внимание на присвоение Глазову статуса ТОСЭР. Эта позиция, я считаю, ни о чем не говорит. Влияние должно измеряться способностью спорить, убеждать федеральный центр, лоббированием региональных назначенцев на федеральном уровне, законотворческой работой через Госдуму и Совет Федерации. Бречалов является клиентелой федеральных политиков и абсолютно зависит от их решений и позиций, перед ними отчитывается. Самый яркий пример — встреча с президентом с дальнейшей попыткой максимально все приукрасить. Сравним с позицией Минниханова, который не стесняется критиковать и говорить о проблемах. А опоры внутри республики, которая была у Александра Волкова (президент Удмуртии в 2000—2014 гг., — прим. ред.), у Бречалова нет, поэтому и о влиянии говорить не приходится, — считает Заболотских.

Генеральный директор Бюро информационно-аналитического мониторинга в Ижевске Михаил Эстрин не скрывает, что к подобным рейтингам относится крайне скептически.

— На мой взгляд, это очень частная приятность для главы региона, никак не влияющая ни на его политические перспективы, ни тем более на жизнь подведомственного ему региона. Отнесение Бречалова к «группе с очень сильным влиянием» из Ижевска выглядит разновидностью грубой лести, в которую, надеюсь, не инвестировали бюджетные средства. Несмотря на то что скоро уже два года, как он во главе Удмуртии, по-прежнему нет уверенности, что Александр Владимирович у нас всерьез и надолго, — говорит эксперт.