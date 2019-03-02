Фарид Мухаметшин о многодетных: «У них ни копейки за душой нет, чтобы хотя бы лачугу построить»
В Госсовете Татарстана обсуждали, как потратить 48 млрд, выделенных на реализацию нацпроектов. Предыдущие решения спикер парламента раскритиковал
Накануне в Госсовете Татарстана прошли общественные слушания — обсуждали национальные проекты. Парламент планирует собрать мнение общественности относительно каждого — вчера была очередь «Демографии» и «Здравоохранения», на реализацию которых в РТ запланировано 8,2 и 5,7 млрд соответственно. Вопрос, как эффективно потратить эти деньги. Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин раскритиковал предыдущие решения, в частности, закон о выделении земли многодетным. По его словам, «у таких семей ни копейки за душой и они даже лачугу не могут построить». В итоге сотки продали богатым, которые сейчас требуют от государства провести в поля блага цивилизации. Подробности — в материале «Реального времени».
На дороги дадут 12 млрд, на производительность труда — 38 млн
За предстоящие 3 года Татарстан направит на реализацию национальных проектов 48,5 млрд рублей, из них 34,3 млрд за счет федерального бюджета. Самый финансовоемкий проект — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на его выполнение запланировано 12,7 млрд рублей, в том числе 6,9 млрд из федерального бюджета. К 2024 году предполагается привести в нормативное состояние 85% улично-дорожной сети, на 50% снизить количество аварийно-опасных участков, построить скоростную дорогу Москва — Нижний Новгород — Казань.
Второй по затратности проект — «Демография» (8,2 млрд, в том числе 5,7 млрд из федерального бюджета). На третьем месте — «Жилье и городская среда» (8 млрд, из них 4,8 млрд из федерального бюджета). На «Образование» потратят 5,9 млрд (5,4 млрд из федерального бюджета), на «Экологию» — 5,8 млрд (4,8 млрд), причем из этих денег 5,3 млрд пойдут на реализацию мероприятий по оздоровлению Волги: будет поднято со дна и утилизировано 21 судно. На «Здравоохранение» уйдет 5,7 млрд (5 млрд из федерального бюджета).
На поддержку МСП и предпринимательских инициатив запланировано 1,8 млрд (1,4 млрд из федерального бюджета), на «Экспорт» — 168 млн (151 млн), на «Культуру» — 72 млн (48 млн). Меньше всего получит нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» — 38 млн (вся сумма из федерального бюджета).
По некоторым проектам средства не заложены вообще, но, по словам замминистра экономики РТ Олега Пелевина, нацпроекты должны финансироваться не только за счет денег, направленных в рамках реализации соглашений. Определенные средства были заложены ранее.
— Федеральный центр пошел на такие издержки, на такие вливания для решения этих задач в стране, — прокомментировал суммы председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.
«Демография» и «Здравоохранение»: жить положено до 80 лет, а умирать от рака не чаще, чем 185 раз на 100 тысяч населения
За каждым министерством и чиновником закреплен конкретный нацпроект. Госсовет РТ намерен собирать слушания, чтобы представители общественности могли задать вопросы ответственным лицам. За «Демографию», «Здравоохранение» и «Культуру» отвечает вице-премьер Лейла Фазлеева, курирующая в правительстве социальный блок.
Главные задачи «Демографии» — это увеличение рождаемости, создание мест в детсадах и рост продолжительности жизни. Для достижения первой цели Татарстан еще в 2018 году ввел выплаты на первого и третьего ребенка для жительниц села, родивших до 25 и 29 лет соответственно.
— Результат хороший: в 2018 году 1 689 женщин до 25 лет родили первенца, в 2019-м таких мамочек пока 304. По третьему ребенку — 327 в 2018 году и 67 — в 2019-м, — сказала Фазлеева.
Вице-премьера спросили, не планируется ли увеличить этот возрастной ценз, ведь рожать хотят и в 30, и в 40 лет, и помощь от государства не помешала бы, тем более что молодым матерям помогают родители, а взрослым впору самим родителям помогать. Фазлеева ответила, что есть федеральные меры поддержки — материнский капитал, субсидирование ставки по ипотеке, которые не предполагают возрастного ценза.
К 2021 году в Татарстане должна быть 100-процентная обеспеченность яслями, для этого в республике создается 6 тысяч мест. Но тут, главное, не переборщить: «Чтобы у нас не было лишнего. Баланс мест — это незыблемое правило нацпроекта», — отметила вице-премьер
Среднюю продолжительность жизни нужно довести до 80 лет, пока же в Татарстане, по словам Фазлеевой, она 74 года. С «Демографией» пересекается «Здравоохранение». Здесь показано снизить смертность людей трудоспособного возраста до 350 человек на 100 тыс. населения, в Татарстане пока — 416 человек. Смертность от онкозаболеваний должна быть снижена до 185 случаев на 100 тыс., сейчас в Татарстане — 198.
Основной упор сделают на совершенствование оказания первичной помощи. Это, как сказала вице-премьер, 50 процентов успеха, а также на пересмотр маршрутизации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и обеспеченность врачами.
— Обеспеченность врачами в Татарстане — 35 на 10 тыс. населения, в России — 37. Здесь много зависит от правильного целевого набора. Президент республики дал задание внести предложения по обеспечению жильем, это поручение мы начали отрабатывать, — сказала Фазлеева.
«Можно критиковать Пенсионный фонд за построенные небоскребы. Ну построили, и что теперь — сносить это?»
Фарида Мухаметшина особенно волновала тема демографии.
— В Казани население уменьшилось на 4 процента. Сегодня пополнение жителей Татарстана за счет миграции уменьшается. Обстановка на Украине стабилизируется — оттуда мигрантов не будет. В Азии обстановка налаживается, и мы уменьшили строительство объектов. Надо серьезно задуматься о поддержке молодых семей, чтобы поддержать рождаемость.
Председатель союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин в качестве меры поддержки предложил бесплатно предоставлять молодым семьям участки в коттеджных поселках, потому что они, получив право прописываться в садах, начали жить там круглогодично, несмотря на отсутствие условий. Идея вряд ли найдет поддержку, но Мухаметшина тема дачников тоже взволновала.
— Я недавно был на заседании совета законодателей страны, там выступал ваш российский шеф, — обратился он к Дейнекину. — Я вышел с этого заседания не очень удовлетворенный. Чтобы обеспечить многодетные семьи, начали выдавать земельные участки. У них ни копейки за душой нет, чтобы хотя бы лачугу там построить. Потом им разрешили продавать землю, и богатые люди начали ее скупать и породили новые проблемы. Сотни домов понастроили эти небедные люди и сегодня ставят вопросы перед властью: «Вы должны решить наши коммунальные проблемы: провести дороги, свет, газ, воду!». Как мы эту задачу решим? Денег у нас нет!
На садовых землях построили двухэтажные коттеджи. Вы думаете, картошку-моркошку они будут выращивать? Он бассейн выкопал и качели поставил — детишек качать, а картошку он выращивать не будет, — возмутился Мухаметшин нерациональным использованием земли.
Высказался спикер парламента и по пенсионной и мусорной реформам: «Оседлали эти темы политические оппоненты — Навальный и другие партии, чтобы перед народом хорошими быть».
— Сегодня на одного работающего полтора пенсионера, а будет два. Можно критиковать [Пенсионный фонд] за построенные небоскребы. Ну построили, и что теперь — сносить это? Мусорная реформа — лучше решения не придумано [, чем мусоросжигательный завод]. Что, в космос запустить казанский мусор? Надо решать эти проблемы, и мы возьмем этот вопрос на себя, чтобы наши потомки жили в опрятных городах. И мусор будет сжигаться, — сказал Мухаметшин.
комментарии
И он не работает бизнесменом, у него зарплата 50тр. И хватает и детей растить и дом построить!
Я это к тому, что выдавать землю - это правильное решение! Но только в этой земле еще и коммуникации должны быть