Фарид Мухаметшин о многодетных: «У них ни копейки за душой нет, чтобы хотя бы лачугу построить»

В Госсовете Татарстана обсуждали, как потратить 48 млрд, выделенных на реализацию нацпроектов. Предыдущие решения спикер парламента раскритиковал

Накануне в Госсовете Татарстана прошли общественные слушания — обсуждали национальные проекты. Парламент планирует собрать мнение общественности относительно каждого — вчера была очередь «Демографии» и «Здравоохранения», на реализацию которых в РТ запланировано 8,2 и 5,7 млрд соответственно. Вопрос, как эффективно потратить эти деньги. Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин раскритиковал предыдущие решения, в частности, закон о выделении земли многодетным. По его словам, «у таких семей ни копейки за душой и они даже лачугу не могут построить». В итоге сотки продали богатым, которые сейчас требуют от государства провести в поля блага цивилизации. Подробности — в материале «Реального времени».

На дороги дадут 12 млрд, на производительность труда — 38 млн

За предстоящие 3 года Татарстан направит на реализацию национальных проектов 48,5 млрд рублей, из них 34,3 млрд за счет федерального бюджета. Самый финансовоемкий проект — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на его выполнение запланировано 12,7 млрд рублей, в том числе 6,9 млрд из федерального бюджета. К 2024 году предполагается привести в нормативное состояние 85% улично-дорожной сети, на 50% снизить количество аварийно-опасных участков, построить скоростную дорогу Москва — Нижний Новгород — Казань.

Второй по затратности проект — «Демография» (8,2 млрд, в том числе 5,7 млрд из федерального бюджета). На третьем месте — «Жилье и городская среда» (8 млрд, из них 4,8 млрд из федерального бюджета). На «Образование» потратят 5,9 млрд (5,4 млрд из федерального бюджета), на «Экологию» — 5,8 млрд (4,8 млрд), причем из этих денег 5,3 млрд пойдут на реализацию мероприятий по оздоровлению Волги: будет поднято со дна и утилизировано 21 судно. На «Здравоохранение» уйдет 5,7 млрд (5 млрд из федерального бюджета).

На поддержку МСП и предпринимательских инициатив запланировано 1,8 млрд (1,4 млрд из федерального бюджета), на «Экспорт» — 168 млн (151 млн), на «Культуру» — 72 млн (48 млн). Меньше всего получит нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» — 38 млн (вся сумма из федерального бюджета).

По словам Олега Пелевина, нацпроекты должны финансироваться не только за счет денег, направленных в рамках реализации соглашений. Определенные средства были заложены ранее. Фото gossov.tatarstan.ru



По некоторым проектам средства не заложены вообще, но, по словам замминистра экономики РТ Олега Пелевина, нацпроекты должны финансироваться не только за счет денег, направленных в рамках реализации соглашений. Определенные средства были заложены ранее.

— Федеральный центр пошел на такие издержки, на такие вливания для решения этих задач в стране, — прокомментировал суммы председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.



«Демография» и «Здравоохранение»: жить положено до 80 лет, а умирать от рака не чаще, чем 185 раз на 100 тысяч населения

За каждым министерством и чиновником закреплен конкретный нацпроект. Госсовет РТ намерен собирать слушания, чтобы представители общественности могли задать вопросы ответственным лицам. За «Демографию», «Здравоохранение» и «Культуру» отвечает вице-премьер Лейла Фазлеева, курирующая в правительстве социальный блок.

Главные задачи «Демографии» — это увеличение рождаемости, создание мест в детсадах и рост продолжительности жизни. Для достижения первой цели Татарстан еще в 2018 году ввел выплаты на первого и третьего ребенка для жительниц села, родивших до 25 и 29 лет соответственно.



— Результат хороший: в 2018 году 1 689 женщин до 25 лет родили первенца, в 2019-м таких мамочек пока 304. По третьему ребенку — 327 в 2018 году и 67 — в 2019-м, — сказала Фазлеева.

Вице-премьера спросили, не планируется ли увеличить этот возрастной ценз, ведь рожать хотят и в 30, и в 40 лет, и помощь от государства не помешала бы, тем более что молодым матерям помогают родители, а взрослым впору самим родителям помогать. Фазлеева ответила, что есть федеральные меры поддержки — материнский капитал, субсидирование ставки по ипотеке, которые не предполагают возрастного ценза.

Главные задачи «Демографии» — это увеличение рождаемости, создание мест в детсадах и рост продолжительности жизни. Фото Давида Казанского



К 2021 году в Татарстане должна быть 100-процентная обеспеченность яслями, для этого в республике создается 6 тысяч мест. Но тут, главное, не переборщить: «Чтобы у нас не было лишнего. Баланс мест — это незыблемое правило нацпроекта», — отметила вице-премьер

Среднюю продолжительность жизни нужно довести до 80 лет, пока же в Татарстане, по словам Фазлеевой, она 74 года. С «Демографией» пересекается «Здравоохранение». Здесь показано снизить смертность людей трудоспособного возраста до 350 человек на 100 тыс. населения, в Татарстане пока — 416 человек. Смертность от онкозаболеваний должна быть снижена до 185 случаев на 100 тыс., сейчас в Татарстане — 198.

Основной упор сделают на совершенствование оказания первичной помощи. Это, как сказала вице-премьер, 50 процентов успеха, а также на пересмотр маршрутизации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и обеспеченность врачами.

— Обеспеченность врачами в Татарстане — 35 на 10 тыс. населения, в России — 37. Здесь много зависит от правильного целевого набора. Президент республики дал задание внести предложения по обеспечению жильем, это поручение мы начали отрабатывать, — сказала Фазлеева.

«Можно критиковать Пенсионный фонд за построенные небоскребы. Ну построили, и что теперь — сносить это?»



Фарида Мухаметшина особенно волновала тема демографии.

— В Казани население уменьшилось на 4 процента. Сегодня пополнение жителей Татарстана за счет миграции уменьшается. Обстановка на Украине стабилизируется — оттуда мигрантов не будет. В Азии обстановка налаживается, и мы уменьшили строительство объектов. Надо серьезно задуматься о поддержке молодых семей, чтобы поддержать рождаемость.

Владимир Дейнекин в качестве меры поддержки предложил бесплатно предоставлять молодым семьям участки в коттеджных поселках. Фото kazanfirst.ru



Председатель союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин в качестве меры поддержки предложил бесплатно предоставлять молодым семьям участки в коттеджных поселках, потому что они, получив право прописываться в садах, начали жить там круглогодично, несмотря на отсутствие условий. Идея вряд ли найдет поддержку, но Мухаметшина тема дачников тоже взволновала.

— Я недавно был на заседании совета законодателей страны, там выступал ваш российский шеф, — обратился он к Дейнекину. — Я вышел с этого заседания не очень удовлетворенный. Чтобы обеспечить многодетные семьи, начали выдавать земельные участки. У них ни копейки за душой нет, чтобы хотя бы лачугу там построить. Потом им разрешили продавать землю, и богатые люди начали ее скупать и породили новые проблемы. Сотни домов понастроили эти небедные люди и сегодня ставят вопросы перед властью: «Вы должны решить наши коммунальные проблемы: провести дороги, свет, газ, воду!». Как мы эту задачу решим? Денег у нас нет!

На садовых землях построили двухэтажные коттеджи. Вы думаете, картошку-моркошку они будут выращивать? Он бассейн выкопал и качели поставил — детишек качать, а картошку он выращивать не будет, — возмутился Мухаметшин нерациональным использованием земли.

Высказался спикер парламента и по пенсионной и мусорной реформам: «Оседлали эти темы политические оппоненты — Навальный и другие партии, чтобы перед народом хорошими быть».

— Сегодня на одного работающего полтора пенсионера, а будет два. Можно критиковать [Пенсионный фонд] за построенные небоскребы. Ну построили, и что теперь — сносить это? Мусорная реформа — лучше решения не придумано [, чем мусоросжигательный завод]. Что, в космос запустить казанский мусор? Надо решать эти проблемы, и мы возьмем этот вопрос на себя, чтобы наши потомки жили в опрятных городах. И мусор будет сжигаться, — сказал Мухаметшин.