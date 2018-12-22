Опрос предпринимателей: почему пропадают соискатели

Тенденция прослеживается в течение последних лет и сейчас стала системной. На это есть несколько причин. Во-первых, кандидат может принять решение о смене работы спонтанно. И в тот момент, когда он сообщает об этом своему работодателю, часто в ответ получает более привлекательные условия на прежнем месте. Человеку становится неловко перед компанией, куда он обещал выйти, поэтому он перестает брать телефон. Второй вариант тоже связан с ситуацией неловкости. Кандидат до последнего тянет, потому что ждет подтверждения от более привлекательной для себя компании. И если он все-таки его получает, то тоже перестает выходить на связь. Третий вариант — кандидаты-призраки. Это люди, для которых ходить по собеседованиям — хобби. Они просто проверяют, сколько стоят на рынке. И четвертый тип — поколение Z. Это молодежь, которая легко относится к жизни, они запросто меняют квартиры, города, страны. Они очень мобильны, ищут место, где могут реализоваться. «Я тут отдыхал, мне было легко. И вдруг мне делают предложение о работе. Я понимаю, что с завтрашнего дня у меня начинается рабство. Поэтому просто отключу телефон и продолжу свободную жизнь», — так считает это поколение. Они иные.

К сожалению, дефицит хороших кадров с каждым годом сохраняется. Желательно выбирать на должность не одного, а двух кандидатов. И доводить обоих до финиша.