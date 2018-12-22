Рафаэль Хакимов: «Четвертый крестовый поход обратился вместо Палестины уже против Константинополя»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 16

Фото: wikipedia.org (Осада Константинополя крестоносцами (1204). Миниатюра из «Хроники императоров» Давида Обера)

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается новый фрагмент из главы «Наследники кочевых империй».

Китай

К концу VII века усилившееся военное могущество Танской империи приводит к расширению территории Китая за счет Восточно-Тюркского и Западно-Тюркского каганатов.

Наряду с шелком, в VIII—X веках получают распространение новые сельскохозяйственные культуры, в частности, чай и хлопок.

В VIII веке империю Тан ослабляют конфликты между центральной властью и наместниками в провинциях. В течение 907—960 годов в стране не удается восстановить единство.

В 960 году военачальник Чжао Куан-инь основывает династию Сун. Целых три столетия династия Сун испытывала давление северных степных народов прежде всего киданей (протомонголы).

Государство киданей получило название Ляо (916—1125 годы). Кидани отторгли часть китайских территорий (современных провинций Хэбэй и Шаньси). Не сумев вернуть утраченные территории, Сунская империя была вынуждена пойти на подписание в 1004 году мирного договора и согласиться на выплату дани.

Государство киданей получило название Ляо (916—1125 годы). Фото gumilevica.kulichki.net



В то же время на северо-западных окраинах Сунской империи, на рубеже X—XI веков складывается сильное государство тангутов — Западное Ся. Тангуты отторгли от Китая территорию современной провинции Ганьсу и часть Шэньси. С 1047 года Сунской империи пришлось и тангутам платить дань серебром и шелком.



В XII веке появляется новый игрок — чжурчжэни (протоманьчжуры), создавшие на основе государства Ляо свое государство Цзинь (1115—1234 годы), границы которого проходили по реке Хуайхэ. При этом часть разбитых киданей ушла на запад, где в районе рек Талас и Чу сложилось небольшое государство кара-китаев — Западное Ляо (1124—1211 годы).

В 1127 году чжурчжэни захватывают столицу империи Сун — Кайфын. По договору 1141 года Сунская империя признает себя вассалом империи Цзинь и обязуется платить ей дань.

В это время на севере появляется новый мировой игрок — Монгольская империя.

Византия

В VIII веке Византия находилась в постоянных войнах с болгарами, арабами и др. Ее сотрясали непрерывные восстания. Наконец, Лев Исавр, взошедший на престол под именем императора Льва III, сумел остановить распад государства и нанес решающее поражение арабам. После полувекового правления два первых Исавра сделали империю богатой и цветущей.

В 800 году Карл Великий объявил о восстановлении Западной Римской империи, что для Византии стало чувствительным унижением. Одновременно Багдадский халифат усилил натиск на востоке.

Особая опасность исходила от болгар, чей правитель, хан Крум, расширил пределы своей империи от Гема до Карпат. Император Никифор I попытался разбить его, вторгшись в Болгарию и оккупировав столицу, город Плиску, но на обратном пути потерпел поражение, при этом сам погиб. Тем временем болгары, захватив Адрианополь и остальные крепости, появились в 813 году у стен Константинополя. Крум решил взять Константинополь с помощью осадных машин, однако внезапно скончался, и штурм не состоялся.

Византийская империя в 1265 году. Автор: Neuceu / wikipedia.org



Византию сотрясали смуты, которые прекратились в 867 году с приходом к власти македонской династии, обеспечившей Византии 150 лет процветания. В эти годы были завоеваны Болгария, Крит, юг Апеннин, успешно завершились военные походы против арабов. Границы империи расширились до Евфрата и Тигра. Финансы находились в блестящем состоянии, как и культура.

После смерти Василия II дела в империи расстроились. В результате переворота на престол один за другим взошли целый ряд императоров, от чего государство пришло в упадок.

К середине XI века под натиском норманнов территория нынешней Италии была потеряна. Основная опасность надвигалась с востока: 1071 году. Роман IV Диоген потерпел поражение от сельджуков, которые заняли всю Анатолию. В 1080 году на отколовшейся от Византии Киликии было образовано армянское государство.

В 1081 году на престол вступила династия Комнинов (1081—1204 годы) — представители феодальной аристократии. Сельджуки оставались в Иконии (Конийский султанат); на Балканах разрасталась Венгрия, укреплялись славяне. Наконец, Запад также представлял собой опасность, порожденную крестовыми походами и экономическими претензиями Венеции.

Алексею Комнину удалось справиться с внешними врагами: сельджуки были оттеснены с берегов Мраморного моря, норманны с большими потерями отбиты от стен приморских крепостей, печенеги отброшены за Дунай. Императору также удалось сломить сопротивление старой элиты.

Внешнеполитическим успехам Алексея способствовали его внутренние преобразования. Император построил новую власть вокруг своей семьи, расставив родственников на все ключевые посты. Для укрепления экономики Алексей провел финансовую реформу, выпустив новую монету и упорядочив налогообложение. Помимо этого император заключил договор с Венецией, что ускорило развитие коммерческих связей между Константинополем и рынками латинских городов. Император также активно занимался строительной деятельностью.

Алексею Комнину удалось справиться с внешними врагами: сельджуки были оттеснены с берегов Мраморного моря, норманны с большими потерями отбиты от стен приморских крепостей, печенеги отброшены за Дунай. Илл. wikipedia.org (Портрет императора Алексея Комнина из греческого манускрипта)



Последующие императоры с меньшим или большим успехом продолжили политику Алексея. Укрепление государства и армии позволило Комнинам отразить наступление норманнов на Балканы, отвоевать у сельджуков значительную часть Малой Азии, установить суверенитет над Антиохией. Мануил I принудил Венгрию признать суверенитет Византии (1164 год) и утвердил свою власть в Сербии. Но в 1187 году начинается распад империи. Болгария и Сербия становятся независимыми, а четвертый крестовый поход (1202—1204 годы) обратился вместо Палестины уже против Константинополя. Византия оказалась неспособной сопротивляться крестоносцам.

Арабский халифат

В VIII веке при Омейядах арабские полководцы продвинулись вглубь Средней Азии, овладели Хивой, Бухарой, Самаркандом, завоевали Афганистан и северо-западную часть Индии. Три раза совершали арабы походы на Константинополь, в 717—718 годы продержали его год в осаде, однако покорить так и не смогли. Вследствие завоеваний границы халифата протянулись от Атлантического океана на Западе до Китая и Индии на Востоке.

В 750 году Омейядов сбросила иранская и иракская знать, недовольная засильем сирийских арабов. Халифом стал Абул-Аббас Кровавый, по приказу которого были уничтожены все Омейяды. Он основал новую династию Аббасидов (750—1055 годы). К началу IX века под властью Аббасидов находились территории современных арабских стран Азии, Персия, южная часть Средней Азии, Северная Африка. Политический центр халифата переместился из Сирии в Ирак.

В 762 году халиф Абу Джафар аль-Мансур основал на реке Тигр новую столицу — Багдад, ставший крупнейшим культурным центром арабской империи и одним из главных городов Востока. Багдадский период истории халифата называли «золотым веком Аббасидов».

Аббасиды смогли остановить экспансию Китая благодаря победе в битве у Таласа (751 год); они также одерживали победы в локальных войнах с Византией, но внутриполитическое положение не было стабильным из-за частых восстаний. На окраинах халифата укреплялись местные династии берберского, тюркского, арабского происхождения. Местные эмиры лишь формально подчинялись багдадским халифам, проводя самостоятельную политику. Халифат быстро вступил в стадию распада. Со второй половины IX века усилилась роль гулямов в управлении государством; постепенно они сосредоточили в своих руках реальную власть.

К началу IX века под властью Аббасидов находились территории современных арабских стран Азии, Персия, южная часть Средней Азии, Северная Африка. Фото runivers.ru



К середине X века под контролем Аббасидов оставались лишь Багдад, Средняя и Нижняя Месопотамия. В 945 году Багдад захватили персидские шииты. Халифы утратили светскую власть, сохранив лишь духовную власть.

В 1055 году Багдад был взят турками-сельджуками, которые более почтительно относились к Аббасидам, тем не менее они оставались лишь первосвященниками. С середины XI века, по мере ослабления Сельджукидов, шло восстановление политической власти Аббасидов на части территории Ирака, в бассейне Тигра и Евфрата. После падения Сельджукидов Аббасидский халифат просуществовал еще около 60 лет, до татаро-монгольского нашествия. После разгрома халифата Хулагу-ханом мамлюкские султаны Сирии и Египта пригласили к себе оставшихся в живых представителей Аббасидской династии. В 1368 году пресеклась и эта ветвь Аббасидов.

Продолжение следует