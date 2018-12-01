Опрос предпринимателей: как подбирают сотрудников

Хороший сотрудник — это как золотая песчинка. Руководителю нужно перебрать много песка, чтобы найти кусочек золота. Поэтому в компании должен быть организован постоянный поток найма, как конвейер.



Самое главное, чтобы у кандидата на собеседовании горели глаза. Профессиональный опыт можно наработать, важно желание действовать. Именно оно может преодолеть все. Бывает, приходят люди с высокой квалификацией, большим опытом, но понимаешь, что морально они уже устали. Если человек перегорел, вряд ли у него что-то получится.

В личной жизни мы окружаем себя теми, кто нам нравится. На работе тоже самое. Важно, чтобы сотрудники были приятны. Иначе ты не сможешь с ними нормально взаимодействовать.

Дополнительно на собеседование я задаю внезапные вопросы. Некоторые даже вводят в шок кандидатов. Это нужно, чтобы проверить реакцию человека, как он поведет себя в стрессовой ситуации.