Опрос предпринимателей: что делать, когда креатив заказчиков зашкаливает

Сориентироваться в ситуации мне всегда помогает честность и чувство юмора. Если вы считаете, что идеи заказчика помешают вашему проекту, просто аккуратно сообщите ему об этом. Безусловно, свои слова необходимо взвесить и быть корректным. Другое важное преимущество — настойчивость. Однажды я пришел на встречу, в самом начале которой получил посыл от заказчика — сделки в ближайшее время не будет. Но мне она была нужна именно сегодня. Отступать некуда, позади команда и конец квартала. И если бы я не был настойчивым и пять раз не предложил обсудить условия, при которых мы все-таки сможем подписать договор, сделки и правда не было бы. Между тем здесь также важно не перепутать настойчивость и назойливость, соблюдать эту грань.



Однако лучшая импровизация на встрече — это подготовка к встрече. Если вы заранее продумали сценарий и продумали со своей командой возможные возражения и аргументацию, то это поможет вам не растеряться и быстро взять ситуацию под контроль.