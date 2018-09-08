Опрос предпринимателей: как убедить сотрудника работать больше

Здесь я скорее на стороне сотрудника. Понимаю, что такое бывает, но если человек отказывается выполнять задачу, абсолютно нормально к этому отношусь. Не очень поддерживаю идею, чтобы грузить людей непрофильными обязанностями.



Когда вы принимаете сотрудника на один круг задач, а потом начинаете поручать ему другую работу, получается изначально вы человека обманули. С другой стороны, бывают объективные обстоятельства, когда, скажем, у компании меняется бизнес-модель, в результате возникают новые задачи. Тогда нужно просто с сотрудником поговорить, обрисовать ему непривычный круг обязанностей и прийти к какому-то соглашению.

Если задача амбициозная, интересная и предполагает большую ответственность, значит, она подразумевает и большую оплату труда. Если же от сотрудника не требуются экстраординарные способности, загрузка делается в счет основного времени, и воспринимается адекватно всеми сторонами, то в этом случае материальная мотивация не имеет смысла.

Безусловно, я тоже сталкивался с описанной ситуацией. Бывает, что возникает новая задача, а у тебя нет никого, кто мог бы эту задачу решить. И проще отдать задание кому-нибудь из специалистов. Отказы сотрудников в таком случае — норма. Тогда просто начинаешь привлекать другие силы.