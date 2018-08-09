Кыпчаки в Китае: тюркский фактор в дворцовых интригах императорского дома Юань
Тюркская гвардия в Поднебесной: часть 2
Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. В сегодняшней колонке «Реального времени» украинский историк завершает повествование об участии кыпчаков в процессах, происходивших на Дальнем Востоке, в частности, в Китае (часть 1 см. здесь).
Новые восстания, новые походы
В 1277—1278 годах Токто-Темир и Шереги восстали против Империи Юань. Хубилай отправил против бунтующих монголов войска Тутухи. Имперские войска победили повстанцев в урочище Наран-булах войска Турчи-нойона. Племя Чжиэрхатая восстало в Инчане (аймак Ширин-Гол во Внутренней Монголии) и двинулось навстречу Токто-Темиру. Тутуха перехватил Чжиэрхатая на половине пути и уничтожил его войско. Потом Тутуха напал на войско Токто-Темира и преследовал его до реки Толы. Вблизи реки Орхон Тутуха устроил засаду, в которую попал Токто-Темир. В 1278—1279 годах Тутуха возглавил тысячу в большом войске, преследовал Ширеги и дошел до гор Цзиньшань (Алтай). К нему в плен попал Чжахутай. Кроме того, он победил Кууелчека. После этого Хубилай передал кыпчаков Китая под командование Тутухи. В 1282—1283 годах Тутуха возглавлял гвардию и стал старшим помощником в ведомстве императорского конюшего. В 1284—1285 годах Тутуха получил под командование 4,6 тыс. младшего поколения монгольских войск. В 1285—1286 годах Тутуха получил должность главнокомандующего и стал помощником главы Главного военного совета. В 1286—1287 годах была основана кыпчакская личная гвардия. Сначала из кыпчаков был сформирован только полк. Но Тутуха имел полномочия для того, чтобы принимать в свой корпус кыпчаков, которые были рабами в Китае.
В 1286—1287 годах войска Тутуха вместе с Дордоханом отбили нападение Хайду на Алтай. Тутуха принял участие в разгроме войск Наяна. Он перехватил послов Наяна к Эбугену и Дженахара в 1287—1288 годах. Узнав о планах врагов, он принял решение действовать на опережение. Совершив марш-бросок к лагерю Эбугену, который продолжался неделю, он неожиданного для врага переправился через реку Тола у перевала Боке и внезапно напал на Эбугена. На реке Толе Тутуха также победил войска восставшего нойона Эдига, который командовал туменом. Кыпчаки и канглы, которые находились в войске, повстанцев, перешли к Тутухе. Хубилай передал отряды кыпчаков и карлуков под командование Тутухе. После победы над Эдиге Тутуха присоединился к принцу Темуру и вместе с ним преследовал сторонников Наяна до гор (Большой Хинган). Тутуха победил войско бунтующего Утагая.
В 1288—1289 годах Эчжир (потомок Хачиуна) был атакован войсками Хоркасуна. Эчжир отправил к Тутухе гонцов, которые просили его о помощи. Тутуха перешел горы Хараун, переправился через реку Гуйрен (Гуйлю в хошуне Хорчин-Юицяньци). Вблизи этой реки Тутуха победил нойона Кадана и завладел семью обозами на реке Ляо-цзо (в Маньчжурии). В 1289—1290 годах Тутуха сопровождал внука Хубилая Гаммалу в походе против Хайду. Гаммала оказался в сложной ситуации, но Тутуха спас принца. В 1291—1292 годах Тутуха во главе тумена войска из харачу (простонародья) охотился в Халтагае (Восточном Туркестане). Осенью 1292 года он захватил в Алтае более 3 тысяч кибиток, принадлежавших Хайду. Весной 1293 года Тутуха возглавил поход против енисейских кыргызов и овладел людьми их пяти племен. Войска Юань вышли на Кем (Енисей). Тутуха победил в этой местности войска полководца Болодча. В 1293 году Тутуха получил полномочия командовать императорской личной гвардией.
На службе у императора Темура
Позиции кыпчаков в Империи Юань усиливались, если у императоров исчезала уверенность в лояльности монголов. Именно монголы поддерживали Ариг-Бугу и Хайду. Главной опорой престола стали сэмужень. В Империи Юань было 34 корпуса. Из них 12 корпусов состояли из сэмужень и всего 5 корпусов состояли из монголов. Войска сэмужень были наиболее боеспособными и их использовали против монгольских повстанцев. 17 корпусов китайцев играли второстепенную роль. Кыпчаки, канглы, карлуки обеспечивали безопасность столицы и летней резиденции императора. Кыпчаки и канглы сыграли заметную роль в войнах против Ариг-Буги и Хайду.
В 1294—1295 годах ситуация на границе с Хайду была критической, и новый император Темур приказал защитить северную границу в 1295—1296 годах. Осенью 1296 года Тутуха дошел до Урунгана в Восточном Туркестане и привел к императору людей Йомухура (внука Арик-Буги). За это Тутуха стал командующим кыпчакской гвардии. В феврале — марте 1297 года в возрасте 60 лет Тутуха умер в Сюаньдинфу. У Тутухи было восемь сыновей. Наибольшего успеха достиг Чонкур (Чжанур), который после смерти отца стал командовать кыпчакской гвардией.
Чонкур начал свою карьеру с того, что сопровождал войска тайши Юэрлу. Он охранял северную границу Империи Юань. В бою при горах Бота (Памир) он впервые отметился. В 1297 году он сражался за Алтаем в провинции Балинь против Теляньтая и победил его. Чонкур преследовал побежденных врагов до реки Алей. На помощь провинции Балинь от Хайду пришли отряды под командованием Бобо. На реке Алей в Западном Алтае Чонкур победил силы Бобо. В 1298 году ваны северной границы неожиданно напали на Хархату. В 1299 году Чонкур прибыл к двору императора. Темур официально провозгласил его командующим кыпчакской гвардией. После этого Чонкур вернулся на границу и в 1301 году победил войска Дувы, которые перед этим перешли Алтай. В 1314 году Чонкур победил войско бунтующего Эсенбуги. В 1315 году он победил восставших Эбуганя и Худутемира. Он преследовал врага даже за границами империи и дошел до заставы Томиньгуань. В 1317 году Чонкур стал членом императорского совета. У Чонкура было несколько сыновей — Яньтемур (Иль-Тимур), Далагаль, тайши Юченсян, тайпиван Чедунь и цзюченсян Дали. В 1322 году Чонкур умер. Карьеру сделал и другой сын Тутухи — Темур-Буга.
Отдельным абзацем необходимо отметить участие канглы и кыпчаков в походах на Японию. В походе 1274 года приняли участие канглы Есудай и Есудар. Также в Японии побывал кыпчак Ботемур (Байтемур). За участие в походе Есудай был награжден должностью темника. Есудар возглавил сотню кораблей с Хуанхэ и Янцзы. Во время похода он сохранил войска и за это был пожалован 100 дворами с крестьянами. Кыпчаки и канглы отметились как всадники, которые обстреливали японских самураев. Во время второго похода на Японию кыпчаки и канглы не принимали участие, потому что были нужны на других фронтах.
Необходимо отметить, что император Темур учредил гвардию сэму. На высоких постах при дворе императора пребывали кыпчаки Чжанур (Чонкур) и Яньтемур (Иль-Тимур), канглы Йина-Тото (Иналтото, Инал-Токтоа) и Ашапухуа (Асанбуга). Иналтото отметился в битве против Хайду в 1301 г. В бою он находился рядом с принцем Хайсаном обеспечивая его безопасность. Асанбука отметился в битвах против Хайду на Алтае и Хангае. Иль-Темур принял участие при формировании гвардии, когда Хайсан устроил дела в Западной Монголии. Сэмужень в это время начали изучать конфуцианство. За преемников Темура большую роль играли кангл Бухуму, монгол из племени барин Байан и внук Борчу Ус-Темур.
Наследники, серые кардиналы и кипчакский фактор
В 1307 году император Темур умер, и претендентами на престол выступили три чингизида — Хайсан, Ананда, Аюрбарвада. Ананда готовил заговор против других претендентов. Инал-Токтоа, несмотря на намерения заговорщиков, бежал из Дайду и предупредил Хайшана о заговоре. Асанбука остался в городе и предупредил Аюрбарвада. Заговор был раскрыт и Ананда казнили. После этого разгорелась вражда между Аюрбарвада и Хайшаном. Хайсан выступил с войском из Каракорума в Шанду и Кайпин, вынудил Аюрбавада отречься от престола. Командующими войск, которые поддержали Хайсана, были Асанбука, Инал-Токтоа, Чонкур и Иль-Темур. Выступление кыпчаков решило судьбу престола. Инал-Токтоа и Асанбука были назначены на высокие посты, а сторонники нового императора были щедро вознаграждены. В составе гвардии были не только тюрки, но и монголы, тангуты. Иналтоктоа посоветовал императору денонсировать договор с Аюрбарвада, чтобы престол мог унаследовать не брат, а сын правителя. Хайсан отказался от этого предложения. В 1311 году Хайсан умер, а на престол взошел Аюрбарвада, который не любил кыпчаков и канглов. Он отстранил их от престола. Иналтоктоа критиковал политику Таш-Буги, который был канцлером. В 1320 году на престол взошел Шидебала, но за него с помощью террора до 1322 года фактически правил Темудер. После его смерти с помощью гвардии из аланов на престол был выдвинут Есун-Темур. При его правлении доминировали сэмужень из мусульман, а влияние китайцев был небольшим.
Сын Чонкура Иль-Тимур был серым кардиналом в Империи Юань. При его участии было осуществлено несколько дворцовых переворотов. В 1328 году Иль-Тимур и Байан возвели на престол младшего сына Хайшана Туг-Темура. Войска верные Иль-Тимуру заняли Даду, а также заняли Маньчжурию и Восточную Монголию. Гарнизон Шаньду капитулировал, но противники Иль-Тимура в Юньнани продолжали сопротивление до 1332 года. Старший сын Хайсана Хошил претендовал на престол, но его стремление править единолично не устраивало всесильных временщиков, и в 1329 году Хошил был убит. Его сын Тогон-Темур был сослан в Корею, а жена убита. Большое влияние при дворе взял дядя Иль-Тимура Бука-Тимур. На протяжении четырех лет в Империи Юань доминировали кыпчак Иль-Тимур и меркит Байан. Для обеспечения своей безопасности Иль-Тимур перенял контроль над шести имперскими гвардиями, три из которых были кыпчакскими. К власти пришла его семья. Высокие посты кроме Бука-Тимура заняли младшие братья Иль-Тимура Садунь и Дариндари. Сын Садуня Танкиш также был назначен на важный пост. Власть таким образом оказалась преимущественно в руках кыпчаков. В оппозиции к ним находились барин Байан, Ус-Темур и Харгасун.
2 сентября 1332 года Туг-Темур умер, не успев назначить наследника вместо своего умершего сына Араднадара. На политическую сцену вышла императрица Будашири, которая выступила против Иль-Тимура. На престол был возведен сын Хашила Иринджибал. Правил он всего несколько месяцев, но за это время утвердилась власть меркита Байана, а Иль-Тимур не был включен в совет высших сановников. В 1333 году Эль-Тимур умер, и позиции кыпчаков пошатнулись. Тогон-Темур был женат на дочке Эль-Тимура. После смерти Иль-Тимура кыпчаков возглавил его младший сын Садунь. Он был назначен на должность помощника главного министра. После смерти Садуня кыпчаков возглавил его сын Танкиш. Императрица Будашири отказала Танкишу в назначении его главой цензората.
Кроме военного дела кыпчаки и канглы также были чиновниками и учеными. Канглы Бухуму и его сын Наонао принимали участие в подготовке издания династических историй династий Ляо, Сун, Цзинь. Канглы Орос был ученым, а кыпчаки Бобоходу и Болианьи были конфуцианскими учеными. В Юань-ши было упомянуто о канглах Темур-Таше, Каме, Суйсуе, Буке, Каре, Есен-Буге, Инале-Токтоа. Из них Бука, Кара, Инал-Токтоа и Эсен-Буга были несторианскими христианами. Среди кыпчаков в Юань-ши также уделили внимание Ульчей-батуру, Тай-Буге, Хешану, Ень-Тимуру (Иль-Тимуру), Танкишу, Туглуку.
В 1335 году кыпчаков отстранили от управления государством. Танкиш не мог за этим спокойно наблюдать и вместе с своими родственниками Дали и Гуанхотемуром организовал заговор. Но заговор был раскрыт. Во дворец ворвались воины, верные Байану. Танкиш и его младший брат были убиты. Но часть кыпчакской клики бежала на север к Дали. Но против Дали были отправлены войска. Дали выступил против правительственных войск, но был разбит и казнен. Также схватили и казнили кыпчака Ачаши. Далахань искал укрытия у дочери Иль-Тимура, которая была императрицей. Сторонники Тогона-Темура и Байана убили Далаханя, а императрицу провозгласили членом семьи государственных изменников. Императрицу выслали из дворца и отправили в ссылку. Байан смог ликвидировать доминирование кыпчаков, использовав против них аланов. Кроме кыпчаков Байан казнил тангута Иринджбала, уйгуров Тимурбуку и Арикхая. Кыпчаки и союзные с ними представители других этносов были отстранены от власти. В 1335 году Байан вернул из ссылки Тогон-Темура и сделал его новым императором Юань. Но в 1340 году при помощи монголов и китайцев от власти был отстранен Байан. Кыпчаки стали рядовыми сэмужень.
После 1340 года уже не было сплоченной коалиции сэмужень. За власть состязались клики во главе с Токто и Берке-Бухой. Ослабление позиций сэмужень вызвало реакцию в китайском социуме. В 40-х годах XIV века кыпчаки восставали в регионах. В 50-х годах XIV века бунты вылились в крестьянские восстания. Попытки Токто подавить восстания были напрасными. В 1355 году Токто был отстранен от власти. Период с 1355 по 1368 годы был временем агонии династии Юань. Китайцы массово восставали. Сэмужень и монголы массово вырезались китайцами. Но некоторым кыпчакам удалось пережить эти этнические чистки. В 1397 году китайцы от императора династии Мин получили позволение жениться на кыпчакских женщинах. Кыпчаки постепенно растворились в китайском этносе.
В других государствах кыпчаки вышли на ведущие позиции с помощью военных побед. Большую роль в становлении кыпчакской гвардии сыграл кыпчак Тутуха из правящей династии восточных кыпчаков. Потомки Тутухи играли значительную роль при дворах императоров династии Юань. Иль-Тимур стал могущественным мажордомом при слабых императорах. Канглы занимали высокие должности при дворе императоров династии Юань. Как и кыпчаки они отмечались в первую очередь как военные командующие. К падению влияния кыпчаков при дворе привело соперничество с другими этническими группами. Кыпчакская аристократия, потеряв власть в Дешт-и-Кыпчак, имела высокий статус в Китае.
Справка
Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/108677-yaroslav-pilipchuk-o-kypchakah-v-kitae
Так вот оказывается откуда взялось слово "мажор".