Кыпчаки в Китае: тюркский фактор в дворцовых интригах императорского дома Юань

Тюркская гвардия в Поднебесной: часть 2

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. В сегодняшней колонке «Реального времени» украинский историк завершает повествование об участии кыпчаков в процессах, происходивших на Дальнем Востоке, в частности, в Китае (часть 1 см. здесь).

Новые восстания, новые походы

В 1277—1278 годах Токто-Темир и Шереги восстали против Империи Юань. Хубилай отправил против бунтующих монголов войска Тутухи. Имперские войска победили повстанцев в урочище Наран-булах войска Турчи-нойона. Племя Чжиэрхатая восстало в Инчане (аймак Ширин-Гол во Внутренней Монголии) и двинулось навстречу Токто-Темиру. Тутуха перехватил Чжиэрхатая на половине пути и уничтожил его войско. Потом Тутуха напал на войско Токто-Темира и преследовал его до реки Толы. Вблизи реки Орхон Тутуха устроил засаду, в которую попал Токто-Темир. В 1278—1279 годах Тутуха возглавил тысячу в большом войске, преследовал Ширеги и дошел до гор Цзиньшань (Алтай). К нему в плен попал Чжахутай. Кроме того, он победил Кууелчека. После этого Хубилай передал кыпчаков Китая под командование Тутухи. В 1282—1283 годах Тутуха возглавлял гвардию и стал старшим помощником в ведомстве императорского конюшего. В 1284—1285 годах Тутуха получил под командование 4,6 тыс. младшего поколения монгольских войск. В 1285—1286 годах Тутуха получил должность главнокомандующего и стал помощником главы Главного военного совета. В 1286—1287 годах была основана кыпчакская личная гвардия. Сначала из кыпчаков был сформирован только полк. Но Тутуха имел полномочия для того, чтобы принимать в свой корпус кыпчаков, которые были рабами в Китае.

В 1286—1287 годах войска Тутуха вместе с Дордоханом отбили нападение Хайду на Алтай. Тутуха принял участие в разгроме войск Наяна. Он перехватил послов Наяна к Эбугену и Дженахара в 1287—1288 годах. Узнав о планах врагов, он принял решение действовать на опережение. Совершив марш-бросок к лагерю Эбугену, который продолжался неделю, он неожиданного для врага переправился через реку Тола у перевала Боке и внезапно напал на Эбугена. На реке Толе Тутуха также победил войска восставшего нойона Эдига, который командовал туменом. Кыпчаки и канглы, которые находились в войске, повстанцев, перешли к Тутухе. Хубилай передал отряды кыпчаков и карлуков под командование Тутухе. После победы над Эдиге Тутуха присоединился к принцу Темуру и вместе с ним преследовал сторонников Наяна до гор (Большой Хинган). Тутуха победил войско бунтующего Утагая.

В 1288—1289 годах Эчжир (потомок Хачиуна) был атакован войсками Хоркасуна. Эчжир отправил к Тутухе гонцов, которые просили его о помощи. Тутуха перешел горы Хараун, переправился через реку Гуйрен (Гуйлю в хошуне Хорчин-Юицяньци). Вблизи этой реки Тутуха победил нойона Кадана и завладел семью обозами на реке Ляо-цзо (в Маньчжурии). В 1289—1290 годах Тутуха сопровождал внука Хубилая Гаммалу в походе против Хайду. Гаммала оказался в сложной ситуации, но Тутуха спас принца. В 1291—1292 годах Тутуха во главе тумена войска из харачу (простонародья) охотился в Халтагае (Восточном Туркестане). Осенью 1292 года он захватил в Алтае более 3 тысяч кибиток, принадлежавших Хайду. Весной 1293 года Тутуха возглавил поход против енисейских кыргызов и овладел людьми их пяти племен. Войска Юань вышли на Кем (Енисей). Тутуха победил в этой местности войска полководца Болодча. В 1293 году Тутуха получил полномочия командовать императорской личной гвардией.

Позиции кыпчаков в Империи Юань усиливались, если у императоров исчезала уверенность в лояльности монголов. Фото wikipedia.org



На службе у императора Темура

Позиции кыпчаков в Империи Юань усиливались, если у императоров исчезала уверенность в лояльности монголов. Именно монголы поддерживали Ариг-Бугу и Хайду. Главной опорой престола стали сэмужень. В Империи Юань было 34 корпуса. Из них 12 корпусов состояли из сэмужень и всего 5 корпусов состояли из монголов. Войска сэмужень были наиболее боеспособными и их использовали против монгольских повстанцев. 17 корпусов китайцев играли второстепенную роль. Кыпчаки, канглы, карлуки обеспечивали безопасность столицы и летней резиденции императора. Кыпчаки и канглы сыграли заметную роль в войнах против Ариг-Буги и Хайду.

В 1294—1295 годах ситуация на границе с Хайду была критической, и новый император Темур приказал защитить северную границу в 1295—1296 годах. Осенью 1296 года Тутуха дошел до Урунгана в Восточном Туркестане и привел к императору людей Йомухура (внука Арик-Буги). За это Тутуха стал командующим кыпчакской гвардии. В феврале — марте 1297 года в возрасте 60 лет Тутуха умер в Сюаньдинфу. У Тутухи было восемь сыновей. Наибольшего успеха достиг Чонкур (Чжанур), который после смерти отца стал командовать кыпчакской гвардией.

Чонкур начал свою карьеру с того, что сопровождал войска тайши Юэрлу. Он охранял северную границу Империи Юань. В бою при горах Бота (Памир) он впервые отметился. В 1297 году он сражался за Алтаем в провинции Балинь против Теляньтая и победил его. Чонкур преследовал побежденных врагов до реки Алей. На помощь провинции Балинь от Хайду пришли отряды под командованием Бобо. На реке Алей в Западном Алтае Чонкур победил силы Бобо. В 1298 году ваны северной границы неожиданно напали на Хархату. В 1299 году Чонкур прибыл к двору императора. Темур официально провозгласил его командующим кыпчакской гвардией. После этого Чонкур вернулся на границу и в 1301 году победил войска Дувы, которые перед этим перешли Алтай. В 1314 году Чонкур победил войско бунтующего Эсенбуги. В 1315 году он победил восставших Эбуганя и Худутемира. Он преследовал врага даже за границами империи и дошел до заставы Томиньгуань. В 1317 году Чонкур стал членом императорского совета. У Чонкура было несколько сыновей — Яньтемур (Иль-Тимур), Далагаль, тайши Юченсян, тайпиван Чедунь и цзюченсян Дали. В 1322 году Чонкур умер. Карьеру сделал и другой сын Тутухи — Темур-Буга.

Отдельным абзацем необходимо отметить участие канглы и кыпчаков в походах на Японию. В походе 1274 года приняли участие канглы Есудай и Есудар. Также в Японии побывал кыпчак Ботемур (Байтемур). За участие в походе Есудай был награжден должностью темника. Есудар возглавил сотню кораблей с Хуанхэ и Янцзы. Во время похода он сохранил войска и за это был пожалован 100 дворами с крестьянами. Кыпчаки и канглы отметились как всадники, которые обстреливали японских самураев. Во время второго похода на Японию кыпчаки и канглы не принимали участие, потому что были нужны на других фронтах.

Император Темур учредил гвардию сэму. Фото wikipedia.org



Необходимо отметить, что император Темур учредил гвардию сэму. На высоких постах при дворе императора пребывали кыпчаки Чжанур (Чонкур) и Яньтемур (Иль-Тимур), канглы Йина-Тото (Иналтото, Инал-Токтоа) и Ашапухуа (Асанбуга). Иналтото отметился в битве против Хайду в 1301 г. В бою он находился рядом с принцем Хайсаном обеспечивая его безопасность. Асанбука отметился в битвах против Хайду на Алтае и Хангае. Иль-Темур принял участие при формировании гвардии, когда Хайсан устроил дела в Западной Монголии. Сэмужень в это время начали изучать конфуцианство. За преемников Темура большую роль играли кангл Бухуму, монгол из племени барин Байан и внук Борчу Ус-Темур.

Наследники, серые кардиналы и кипчакский фактор

В 1307 году император Темур умер, и претендентами на престол выступили три чингизида — Хайсан, Ананда, Аюрбарвада. Ананда готовил заговор против других претендентов. Инал-Токтоа, несмотря на намерения заговорщиков, бежал из Дайду и предупредил Хайшана о заговоре. Асанбука остался в городе и предупредил Аюрбарвада. Заговор был раскрыт и Ананда казнили. После этого разгорелась вражда между Аюрбарвада и Хайшаном. Хайсан выступил с войском из Каракорума в Шанду и Кайпин, вынудил Аюрбавада отречься от престола. Командующими войск, которые поддержали Хайсана, были Асанбука, Инал-Токтоа, Чонкур и Иль-Темур. Выступление кыпчаков решило судьбу престола. Инал-Токтоа и Асанбука были назначены на высокие посты, а сторонники нового императора были щедро вознаграждены. В составе гвардии были не только тюрки, но и монголы, тангуты. Иналтоктоа посоветовал императору денонсировать договор с Аюрбарвада, чтобы престол мог унаследовать не брат, а сын правителя. Хайсан отказался от этого предложения. В 1311 году Хайсан умер, а на престол взошел Аюрбарвада, который не любил кыпчаков и канглов. Он отстранил их от престола. Иналтоктоа критиковал политику Таш-Буги, который был канцлером. В 1320 году на престол взошел Шидебала, но за него с помощью террора до 1322 года фактически правил Темудер. После его смерти с помощью гвардии из аланов на престол был выдвинут Есун-Темур. При его правлении доминировали сэмужень из мусульман, а влияние китайцев был небольшим.

Сын Чонкура Иль-Тимур был серым кардиналом в Империи Юань. При его участии было осуществлено несколько дворцовых переворотов. В 1328 году Иль-Тимур и Байан возвели на престол младшего сына Хайшана Туг-Темура. Войска верные Иль-Тимуру заняли Даду, а также заняли Маньчжурию и Восточную Монголию. Гарнизон Шаньду капитулировал, но противники Иль-Тимура в Юньнани продолжали сопротивление до 1332 года. Старший сын Хайсана Хошил претендовал на престол, но его стремление править единолично не устраивало всесильных временщиков, и в 1329 году Хошил был убит. Его сын Тогон-Темур был сослан в Корею, а жена убита. Большое влияние при дворе взял дядя Иль-Тимура Бука-Тимур. На протяжении четырех лет в Империи Юань доминировали кыпчак Иль-Тимур и меркит Байан. Для обеспечения своей безопасности Иль-Тимур перенял контроль над шести имперскими гвардиями, три из которых были кыпчакскими. К власти пришла его семья. Высокие посты кроме Бука-Тимура заняли младшие братья Иль-Тимура Садунь и Дариндари. Сын Садуня Танкиш также был назначен на важный пост. Власть таким образом оказалась преимущественно в руках кыпчаков. В оппозиции к ним находились барин Байан, Ус-Темур и Харгасун.

В 1335 году Байан вернул из ссылки Тогон-Темура и сделал его новым императором Юань. Фото wikipedia.org



2 сентября 1332 года Туг-Темур умер, не успев назначить наследника вместо своего умершего сына Араднадара. На политическую сцену вышла императрица Будашири, которая выступила против Иль-Тимура. На престол был возведен сын Хашила Иринджибал. Правил он всего несколько месяцев, но за это время утвердилась власть меркита Байана, а Иль-Тимур не был включен в совет высших сановников. В 1333 году Эль-Тимур умер, и позиции кыпчаков пошатнулись. Тогон-Темур был женат на дочке Эль-Тимура. После смерти Иль-Тимура кыпчаков возглавил его младший сын Садунь. Он был назначен на должность помощника главного министра. После смерти Садуня кыпчаков возглавил его сын Танкиш. Императрица Будашири отказала Танкишу в назначении его главой цензората.

Кроме военного дела кыпчаки и канглы также были чиновниками и учеными. Канглы Бухуму и его сын Наонао принимали участие в подготовке издания династических историй династий Ляо, Сун, Цзинь. Канглы Орос был ученым, а кыпчаки Бобоходу и Болианьи были конфуцианскими учеными. В Юань-ши было упомянуто о канглах Темур-Таше, Каме, Суйсуе, Буке, Каре, Есен-Буге, Инале-Токтоа. Из них Бука, Кара, Инал-Токтоа и Эсен-Буга были несторианскими христианами. Среди кыпчаков в Юань-ши также уделили внимание Ульчей-батуру, Тай-Буге, Хешану, Ень-Тимуру (Иль-Тимуру), Танкишу, Туглуку.

В 1335 году кыпчаков отстранили от управления государством. Танкиш не мог за этим спокойно наблюдать и вместе с своими родственниками Дали и Гуанхотемуром организовал заговор. Но заговор был раскрыт. Во дворец ворвались воины, верные Байану. Танкиш и его младший брат были убиты. Но часть кыпчакской клики бежала на север к Дали. Но против Дали были отправлены войска. Дали выступил против правительственных войск, но был разбит и казнен. Также схватили и казнили кыпчака Ачаши. Далахань искал укрытия у дочери Иль-Тимура, которая была императрицей. Сторонники Тогона-Темура и Байана убили Далаханя, а императрицу провозгласили членом семьи государственных изменников. Императрицу выслали из дворца и отправили в ссылку. Байан смог ликвидировать доминирование кыпчаков, использовав против них аланов. Кроме кыпчаков Байан казнил тангута Иринджбала, уйгуров Тимурбуку и Арикхая. Кыпчаки и союзные с ними представители других этносов были отстранены от власти. В 1335 году Байан вернул из ссылки Тогон-Темура и сделал его новым императором Юань. Но в 1340 году при помощи монголов и китайцев от власти был отстранен Байан. Кыпчаки стали рядовыми сэмужень.

После 1340 года уже не было сплоченной коалиции сэмужень. За власть состязались клики во главе с Токто и Берке-Бухой. Ослабление позиций сэмужень вызвало реакцию в китайском социуме. В 40-х годах XIV века кыпчаки восставали в регионах. В 50-х годах XIV века бунты вылились в крестьянские восстания. Попытки Токто подавить восстания были напрасными. В 1355 году Токто был отстранен от власти. Период с 1355 по 1368 годы был временем агонии династии Юань. Китайцы массово восставали. Сэмужень и монголы массово вырезались китайцами. Но некоторым кыпчакам удалось пережить эти этнические чистки. В 1397 году китайцы от императора династии Мин получили позволение жениться на кыпчакских женщинах. Кыпчаки постепенно растворились в китайском этносе.

В других государствах кыпчаки вышли на ведущие позиции с помощью военных побед. Фото wikipedia.org



В других государствах кыпчаки вышли на ведущие позиции с помощью военных побед. Большую роль в становлении кыпчакской гвардии сыграл кыпчак Тутуха из правящей династии восточных кыпчаков. Потомки Тутухи играли значительную роль при дворах императоров династии Юань. Иль-Тимур стал могущественным мажордомом при слабых императорах. Канглы занимали высокие должности при дворе императоров династии Юань. Как и кыпчаки они отмечались в первую очередь как военные командующие. К падению влияния кыпчаков при дворе привело соперничество с другими этническими группами. Кыпчакская аристократия, потеряв власть в Дешт-и-Кыпчак, имела высокий статус в Китае.

Ярослав Пилипчук