Есть ли жизнь после мундиаля?

Футбольное — и не только — наследство россиян

Фото: Максим Платонов

Возможно, лучший чемпионат мира по футболу в истории медленно, но неумолимо подходит к концу. И наступает пора призадуматься над вопросом: если ли жизнь после мундиаля? Спортивная редакция «Реального времени» прикидывает, какой предстанет перед нами Россия после того, как наступит постпраздничная реальность. Повышенный интерес к футболу и новый менталитет россиян, новенькие, но мало предназначенные для РФПЛ стадионы и помирившиеся с болельщиками футболисты — об этом и многом другом в материале «Реального времени».

Мы все это уже проходили?

Почему после 15 июля 2018 года Россия уже не будет прежней? Нет, не только потому, что повысится НДС и россиянам предложат работать до самой смерти, но и потому, что впервые за десять лет в ней ожили чувства к собственной футбольной сборной.

Шутки о немощности российской команды теперь уже не звучат из каждого двора, а некоторые шутники даже «замаливают грехи». Фан-фестивали на играх команды Черчесова ломились от «перегруза», а футболисты после окончания турнира не умчали в Монте-Карло пить шампанское, а прилетели в Москву, чтобы признаться своим болельщикам в любви. А те рассуждают о том, что теперь у России есть сборная, которой до мундиаля не было.

Даже Артем Дзюба, которого фанаты, мягко говоря, недолюбливают, показал себя как вполне человечный и болеющий за свое дело футболист. «Мы расстроены, разбиты, но безумно горды и не опускаем глаза, впервые за долгое время гордимся друг другом. Мы очень счастливы, что смогли, может, не до конца, но показать все свои лучшие качества, стать одной командой, одним целым. Это дорогого стоит. На этом турнире наша команда росла и выросла в крепкую семью, дерзкую, которая никого не боялась, всех уважала и жила мечтой сотворить чудо, историю. Но футбол — такая вещь, нужно это принять», — сказал Дзюба на Воробьевых горах на следующий день после вылета.

Даже Артем Дзюба, которого фанаты, мягко говоря, недолюбливают, показал себя как вполне человечный и болеющий за свое дело футболист. Фото twitter.com/teamrussia



«Приятно наблюдать за вашей реакцией в Москве и в других городах. Мы рады, что испытали эти эмоции с вами», — присоединился к Артему и завершающий карьеру в сборной Сергей Игнашевич.

Даже Федор Смолов расчувствовался и признался, что российские болельщики его покорили: «Вчера были слезы — сложно сказать, слезы поражения или счастья, но праздник удался. Я бы на вашем месте испытывал то же самое. Спасибо, что поддерживали! Я счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, как у наших граждан, нет ни у кого в мире». В ответ на слова футболистов болельщики скандировали «Спасибо!» и «Россия!», а затем команда и болельщики вместе исполнили гимн страны.

Кажется, все выглядит предельно мило и даже вполне тянет на концовку какой-нибудь спортивной драмы с хеппи-эндом. Вот только подобное мы уже проходили и видели, как быстро спадают футбольная лихорадка, народная любовь и дружеское (а не типично высокомерное) отношение к своим поклонникам со стороны отечественных футболистов. «Ваши ожидания — ваши проблемы» все помнят? То-то же.

Чемпионат Европы 2008 года завершился бронзовыми медалями для сборной России Гуса Хиддинка, и если не вдаваться в подробности, то играла команда десятилетней давности даже «вкуснее» и интереснее, чем нынешняя. Еще до полуфинального поединка с испанцами в российской прессе пошли рассуждения о том, где окажутся неудержимый Андрей Аршавин, мощный Роман Павлюченко и скоростной «бровочник» Юрий Жирков. И ведь правда, лидеров разобрали по английским клубам, вот только век их на Туманном Альбионе оказался недолгим, и более-менее успешным зарубежный отрезок карьеры можно считать разве что у Аршавина и отчасти — Павлюченко.

Не хотелось бы повторения истории, однако сразу пропишем, в чем принципиальные различия нынешней ситуации от истории десятилетней давности. А о том, куда теперь могут отправиться покорять Европу наши футболисты, «Реальное время» писало накануне.

Наши люди увидели, как можно и нужно наслаждаться футболом, даже если он не самого высокого качества. Фото Максима Платонова

«Апгрейд» российского менталитета

Во-первых, менталитет россиян не из столичных городов (тех, где проходили матчи) после ЧМ серьезно «глобализировался», так что население страны как минимум стало чуть более открытым и коммуникативным. Об этом в интервью нашему изданию, которое вы прочитаете в ближайшие дни, сказала и известная телеведущая, уроженка Казани Ирина Шадрина.

— По значимости ЧМ по футболу в каком-то смысле даже переплюнул зимние Олимпийские игры в Сочи. Мне кажется, наследие чемпионата ощутят на себе практически все жители нашей страны. И я говорю не только о стадионах, дорогах и прочей инфраструктуре. Русские поверили не только в сборную, но и в себя. Такой открытой, яркой, дружелюбной атмосферы на улицах я не припомню. Можно только поблагодарить всех организаторов и первых лиц страны за то, что, несмотря на все сложности, они отстояли право проведения ЧМ и сделали это на заоблачно высоком уровне, — сказала Шадрина «Реальному времени».

Опустим истории с «охотой» российских девушек на приезжих любителей футбола, возьмем только реальный международный опыт. Наши люди увидели, как можно и нужно наслаждаться футболом, даже если он не самого высокого качества. Россияне достали из самых глубоких закромов свои искренние улыбки. Получили «аборигены» и отличную языковую практику. Ведь даже если среднестатистический россиянин вызубрил «Ландан ис зе кэпитал оф ...» в школе, то за последующие годы его «инглиш» просто зарос мхом и нуждался в практике.

Ну и сохраняются небеспочвенные надежды, что после такого всемирного праздника у людей, далеких от футбола, пробудился интерес к самой игре и российская футбольная лига получит более заполняемые стадионы. Благо все новенькие.

Сборная получила обновленный дом, а РФПЛ — стадионы для южных широт

Во-вторых, российские города, а скорее даже РФПЛ, получили новенькие стадионы, благодаря которым отечественная лига (по крайней мере, с визуальной точки зрения) должна стать гораздо привлекательнее. О том, как здорово получить большие сорокапятитысячники для Ростова, Самары или Волгограда, сказано уже не раз, и пока все пребывают в эйфории, а на дворе +30, всем все нравится. Но лето в России недолгое, и когда оно закончится, розовые очки придется снять.

Например, при ближайшем рассмотрении стадиона «Арена Нижний Новгород» можно увидеть, что достроен он то ли в авральном режиме, то ли в режиме тотальной экономии, и те решения, на которые в итоге пошли строители, никак не совместимы с чемпионатом России, проходящим по системе «осень-весна». Например, вместо стеклянного фасада, задуманного проектировщиками изначально, нижегородский стадион получил фасад из полупрозрачных мембран, или, как их прозвали сами нижегородцы, — «тряпочек». Учитывая, что арена расположена на «стрелке» — соединении Оки и Волги, ветра осенью и зимой в этой местности бывают пронизывающие. Будут ли ходить нижегородцы на стадион, фактически оставшийся без фасада?

То же касается и екатеринбургской арены, которая к тому же «скукожится» до 25 тысяч посадочных мест. Фасад «Екатеринбург Арены» состоит из полупрозрачного сетчатого покрытия, которое совсем не защищает спины болельщиков от ветров. А «дыры», которые образуются после разбора временных трибун, скорее всего, так и останутся пустым местом.

Качественные арены получили Ростов, Калининград, Волгоград (хотя кровля здесь состоит из тех же «мембран») и Самара (многие работы по логистике доделать не успели). А сочинский «Фишт», казанская «Казань Арена», питерский стадион «Санкт Петербург Арена» были построены задолго до мундиаля.

Вернула страна, наконец, и свой главный стадион — «Лужники». Вернула в модернизированном футбольном виде, так что теперь болельщикам не придется следить за игроками через беговую дорожку шириной с Каширское шоссе. «Новообретенная» сборная получила и свой дом, и это тоже можно занести в «зачет» заканчивающемуся мировому первенству в России.

А что получила Казань?

Свой стадион третья столица отстроила еще к Универсиаде-2013, как и мощную инфраструктуру. Тогда появились новые развязки, станции метро, аэропорт и подземные переходы. К мундиалю же Казань обзавелась шикарным променадом у здания «Татмедиа», набережной Кабана, а также идеальными дорогами на основных маршрутах гостей города.

Это больше касается социальной составляющей. Что же до футбола, то примерное развитие событий здесь можно спроецировать, исходя из того, что происходило после окончания прошлогоднего Кубка конфедераций.

Свой стадион третья столица получила еще к Универсиаде-2013. Фото Максима Платонова

Интерес к родному клубу у казанцев действительно повысился. После окончания турнира многие местные приобретали билеты на первые домашние матчи «Рубина», объясняя это тем, что на игры КК попасть не удалось, хочется распробовать, в чем «сыр-бор». Так что в летней части сезона «Казань Арена» заполнялась весьма прилично. Впрочем, надо учитывать, что свою роль сыграл и фактор возвращения Курбана Бердыева.

Стартовав бойко и даже играя в интересный футбол, «Рубин» резко сдал к осени, когда ведущие легионеры покинули команду (лидер атак и лучший бомбардир на тот момент Жонатас), и казанцы очень быстро скатились в уныние на футбольном поле. Оно же постепенно охватывало и трибуны. Быстро оценив разницу в уровне футбола и атмосфере на стадионе по сравнению с играми чилийцев и португальцев, казанский зритель вскоре утратил интерес к походу на «Казань Арену». А там и морозы подоспели.

Предполагать иное развитие событий, разумеется, можно и хочется. Но пока, исходя из трансферных дел и финансового положения в клубе, скорее верится в повторение истории.

Да, второй сезон у Бердыева обычно выходит лучше дебютного. Специалист прошел с командой год, узнал проблемы каждого игрока, провел полноценные сборы и должен подвести «Рубин» к сезону более цельным коллективом. Однако заметного усиления клуб в межсезонье не получил, а только терял своих лидеров. Ивелин Попов вернулся в московский «Спартак», Рифат Жемалетдинов — в «Локомотив», а Кристиан Нобоа — в «Зенит». За три недели до старта РФПЛ до сих пор неясна ситуация с атакующим потенциалом команды.

Можно ли, играя в глухую оборону, сохранить интерес к футболу в городе? Вопрос риторический.