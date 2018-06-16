«Страна контрастов»: на улицах Индии неприкрыто можно видеть старость и болезнь
О том, что шокирует западного туриста: попрошайках, прокаженных и погребальных кострах
Постоянный автор «Реального времени» Наталия Федорова продолжает рассказывать о своем опыте знакомства с культурой и обычаями «страны контрастов» — Индии. Сегодня вашему вниманию — вторая часть ее заметок, посвященная бедности и болезням.
Бедность и болезнь
Индия для всего остального мира является таинственной мистической страной. Паломники, искатели приключений стекаются сюда со всего света, чтобы соприкоснуться с древними практиками познания себя, поклонения Богу и просто обретения разных йогических способностей (речь идет, конечно же, не об адаптированной западной форме так называемой йоги в виде простых физических упражнений, а о духовной практике). Религия для большинства местных жителей и сегодня, несмотря на сильное влияние западной культуры, является не просто частью, но сутью их жизни. Поэтому то, что в Индии может шокировать западного человека, всегда нужно рассматривать именно с религиозной или философской точки зрения. И сейчас я предлагаю посмотреть именно под этим углом на неприкрытые нищету, грязь, бедность и болезни, с которыми мы можем встретиться на улицах Индии.
Вот мы идем по улице известного на весь мир величественными древними храмами городка Пури на берегу океана. По краям этой улицы сидят прокаженные — старики с изуродованными болезнью телами. На смуглых и худых лицах ярко выделяются большие глаза, обращенные на проходящих мимо. Они поднимают консервные банки и гремят мелочью в них. Женщины обернуты в пыльные хлопчатобумажные сари, а мужчинам достаточно гамчи (ткани, обернутой вокруг бедер). Перед ними лежат горсти риса, который они перебирают. Некоторых приводят сюда их родственники, а вечером забирают домой, другие, у кого нет своего дома, спят и едят прямо тут, а мыться ходят на реку рядом. И такую картину можно наблюдать во многих городках и деревнях.
Возле храмов просят милостыню не только старики, но и дети. Они цепляются за рукава, заглядывают в глаза и галдят: «Тен рупис» (десять рупий). Показывают на уши и просят вас отдать сережки или браслеты. Они готовы выполнить для вас любое служение: отдать свои тапочки, если вы идете босиком, когда песок в полдень уже раскалился, нарисовать хной узор на вашей руке или щеке. Ходячие старики печально смотрят вам в глаза и гладят себя по животу, показывая, что хотят есть.
Меня первое время очень расстраивала картина бедности, которую я видела повсюду. В Индии, где население перевалило за миллиард, безработица — обычное явление, и люди готовы взяться за любое дело, лишь бы заработать. На берегу океана молодые здоровые парни продают ракушки, кокосы. Продавцы тазов несут весь свой товар на своих плечах и голове. Уже с четырех утра рикшавалы на старых велосипедах с потрепанными сиденьями готовы крутить для вас педали. Семья на углу гостиницы раскладывает свой нехитрый товар из дешевых стеклянных бус и картинок с храмами и божествами.
Туристы, видящие такие картины, начинают думать, что в Индии больных и бедных больше, чем в других странах. Но это не совсем так. Просто здесь они не стыдятся своей болезни и бедности. Уродство и болезнь не скрывают за стенами супермаркетов, домов или госпиталей. Здесь инвалиды не ограничены отсутствием пандусов и не отрезаны от жизни общества: они выходят на улицу, активно общаются с другими людьми, зарабатывают себе на хлеб, как могут.
Кроме того, и это очень важно понять прежде, чем осуждать Индию за отсутствие социальных программ (что отчасти может быть справедливо), индийская культура не рассматривает бедность и уродство как нечто отвратительное, чего следует избегать. Индия — это культура, в которой очень сильно развито почтение к садху (святым людям), отреченным от всех мирских благ, поэтому к бедности здесь отношение не презрительное, а уважительное, особенно если человек сознательно принимает на себя обет не иметь материальных благ, селится в святом месте и посвящает свою жизнь духовной практике. Можно провести параллель с юродивыми в православной русской культуре. Знание о законах кармы (причины и следствия) и реинкарнации (того, что мы рождаемся в определенных теле и семье в зависимости от своих поступков в прошлой жизни) дает понимание, что бедность и болезнь — это то, что мы заслужили, поэтому их нужно просто смиренно терпеть в этой жизни.
Старость
Что касается меня, то, идя между искалеченных старостью и болезнью старух, мне, молодой и здоровой, было очень трудно сохранять иллюзию насчет того, что моя молодость продлится вечно. Я была удивлена контрасту, который существует между западной и восточной культурами, и вспоминала прочитанную статью социолога, который исследовал ситуацию в западном мире и пришел к выводу, что для потребительского общества, где во главе угла стоит экономическая польза, старость является чем-то очень нежелательным: обложки журналов пестрят молодыми лицами и телами, а на работу после 45 уже очень трудно устроиться.
Тогда как в Индии старость уважают. Культура почтения к старшим здесь очень сильна. Особенно в религиозных следующих традициям семьях. Здесь до сих пор очень много расширенных больших семей, когда в одном доме живут и состарившиеся родители, и дяди, и тети, и их взрослые дети, и их мужья, и жены, и внуки, и даже правнуки. При этом в таких семьях все беспрекословно слушаются пожилых отца и мать, даже если их детям уже самим перевалило за сорок. Я видела, как по утрам в таких семьях сыновья, руководители крупных фирм, сами уже имеющих взрослых детей, приходят поклониться своим родителям и получить наставления, прежде чем отправиться на работу. Я часто видела, как такие семьи в полном составе приезжают на выходные в храм и как бережно кто-то из молодых повсюду сопровождает своих бабушку или дедушку.
При этом нельзя также сказать, что Индия — это бедная страна. Бедность здесь соседствует с богатством точно так же неприкрыто. В тех же городах, на улицах которых мы видим бедняков, живут и обеспеченные семьи, где женщины носят золотые украшения и дорогие сари, нанимают слуг, а мужчины ездят на иномарках и имеют хороший заработок.
Смерть
Одного индийца, приехавшего на Запад, спросили: «Почему в Индии такая высокая смертность?». Ответ его был прост: «Во всем мире стопроцентная смертность. Никто не сможет выжить». Не помню, кому из индийских миссионеров принадлежит эта история, но суть ее такова, что рано или поздно любой человек отправиться в мир иной. У нас как-то не принято об этом говорить, однако любая религиозная практика, в том числе православие, настаивает на «памяти смертной», то есть памятовании о том, что в любой момент мы можем умереть, поэтому должны больше заботиться о своей душе, чем о теле. И в Индии люди не пытаются скрывать от себя эту правду.
Не зря ее называют страной контрастов. На одной улице соседствуют: базар, где активно идет торговля и все увлечены тем, как повкуснее поесть, покрасивее одеться; крематорий, куда привозят и жгут прямо на берегу реки тела умерших людей; храм, где поют и служат божествам. Кладбищ в Индии практически нет, здесь принято не хоронить, а сжигать тела мертвых. После того, как тело будет сожжено, его прах опускают в воду — реки или океана. В писаниях сказано, что если прах умершего опустить в святую реку — Гангу или Ямуну, то эта душа обязательно достигнет духовного мира.
Смерть здесь, конечно, тоже сопровождается плачем родственников, расстающихся со своим близким человеком. Но все равно отношение к смерти у индийцев намного легче, чем на Западе, поскольку очень сильна вера в духовную реальность. Именно эта вера становится причиной того, что религиозные индийцы с большим рвением совершают различные обряды в течение всей своей жизни, готовясь к следующему рождению.
Более того, как я уже говорила, самыми уважаемыми людьми в индийской культуре являются санньяси — святые люди, которые приняли обет отречения от мира. Приняв такой обет и облачившись в простые шафранового цвета одежды, такой человек считается мертвым для общества, он обрывает все связи с родственниками, больше он не брат, сын или отец, не гражданин конкретного государства. Его задача отныне — проповедовать знание о Боге и жить лишь на добровольные пожертвования людей, не имея постоянного дома и пищи и не заботясь о комфорте для своего тела. Перед таким отреченным человеком всем остальным людям, которые пока не способны оставить свои привязанности к деньгам, домашнему уюту и родственникам, следует склоняться в поклоне. Что и делают благочестивые люди в Индии.
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