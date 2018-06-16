«Страна контрастов»: на улицах Индии неприкрыто можно видеть старость и болезнь

О том, что шокирует западного туриста: попрошайках, прокаженных и погребальных кострах

Постоянный автор «Реального времени» Наталия Федорова продолжает рассказывать о своем опыте знакомства с культурой и обычаями «страны контрастов» — Индии. Сегодня вашему вниманию — вторая часть ее заметок, посвященная бедности и болезням.

Бедность и болезнь

Индия для всего остального мира является таинственной мистической страной. Паломники, искатели приключений стекаются сюда со всего света, чтобы соприкоснуться с древними практиками познания себя, поклонения Богу и просто обретения разных йогических способностей (речь идет, конечно же, не об адаптированной западной форме так называемой йоги в виде простых физических упражнений, а о духовной практике). Религия для большинства местных жителей и сегодня, несмотря на сильное влияние западной культуры, является не просто частью, но сутью их жизни. Поэтому то, что в Индии может шокировать западного человека, всегда нужно рассматривать именно с религиозной или философской точки зрения. И сейчас я предлагаю посмотреть именно под этим углом на неприкрытые нищету, грязь, бедность и болезни, с которыми мы можем встретиться на улицах Индии.



Вот мы идем по улице известного на весь мир величественными древними храмами городка Пури на берегу океана. По краям этой улицы сидят прокаженные — старики с изуродованными болезнью телами. На смуглых и худых лицах ярко выделяются большие глаза, обращенные на проходящих мимо. Они поднимают консервные банки и гремят мелочью в них. Женщины обернуты в пыльные хлопчатобумажные сари, а мужчинам достаточно гамчи (ткани, обернутой вокруг бедер). Перед ними лежат горсти риса, который они перебирают. Некоторых приводят сюда их родственники, а вечером забирают домой, другие, у кого нет своего дома, спят и едят прямо тут, а мыться ходят на реку рядом. И такую картину можно наблюдать во многих городках и деревнях.

Возле храмов просят милостыню не только старики, но и дети. Они цепляются за рукава, заглядывают в глаза и галдят: «Тен рупис» (десять рупий). Показывают на уши и просят вас отдать сережки или браслеты. Они готовы выполнить для вас любое служение: отдать свои тапочки, если вы идете босиком, когда песок в полдень уже раскалился, нарисовать хной узор на вашей руке или щеке. Ходячие старики печально смотрят вам в глаза и гладят себя по животу, показывая, что хотят есть.

К бедности здесь отношение не презрительное, а уважительное



Меня первое время очень расстраивала картина бедности, которую я видела повсюду. В Индии, где население перевалило за миллиард, безработица — обычное явление, и люди готовы взяться за любое дело, лишь бы заработать. На берегу океана молодые здоровые парни продают ракушки, кокосы. Продавцы тазов несут весь свой товар на своих плечах и голове. Уже с четырех утра рикшавалы на старых велосипедах с потрепанными сиденьями готовы крутить для вас педали. Семья на углу гостиницы раскладывает свой нехитрый товар из дешевых стеклянных бус и картинок с храмами и божествами.

Туристы, видящие такие картины, начинают думать, что в Индии больных и бедных больше, чем в других странах. Но это не совсем так. Просто здесь они не стыдятся своей болезни и бедности. Уродство и болезнь не скрывают за стенами супермаркетов, домов или госпиталей. Здесь инвалиды не ограничены отсутствием пандусов и не отрезаны от жизни общества: они выходят на улицу, активно общаются с другими людьми, зарабатывают себе на хлеб, как могут.

Кроме того, и это очень важно понять прежде, чем осуждать Индию за отсутствие социальных программ (что отчасти может быть справедливо), индийская культура не рассматривает бедность и уродство как нечто отвратительное, чего следует избегать. Индия — это культура, в которой очень сильно развито почтение к садху (святым людям), отреченным от всех мирских благ, поэтому к бедности здесь отношение не презрительное, а уважительное, особенно если человек сознательно принимает на себя обет не иметь материальных благ, селится в святом месте и посвящает свою жизнь духовной практике. Можно провести параллель с юродивыми в православной русской культуре. Знание о законах кармы (причины и следствия) и реинкарнации (того, что мы рождаемся в определенных теле и семье в зависимости от своих поступков в прошлой жизни) дает понимание, что бедность и болезнь — это то, что мы заслужили, поэтому их нужно просто смиренно терпеть в этой жизни.

Старость

Что касается меня, то, идя между искалеченных старостью и болезнью старух, мне, молодой и здоровой, было очень трудно сохранять иллюзию насчет того, что моя молодость продлится вечно. Я была удивлена контрасту, который существует между западной и восточной культурами, и вспоминала прочитанную статью социолога, который исследовал ситуацию в западном мире и пришел к выводу, что для потребительского общества, где во главе угла стоит экономическая польза, старость является чем-то очень нежелательным: обложки журналов пестрят молодыми лицами и телами, а на работу после 45 уже очень трудно устроиться.

В Индии старость уважают



Тогда как в Индии старость уважают. Культура почтения к старшим здесь очень сильна. Особенно в религиозных следующих традициям семьях. Здесь до сих пор очень много расширенных больших семей, когда в одном доме живут и состарившиеся родители, и дяди, и тети, и их взрослые дети, и их мужья, и жены, и внуки, и даже правнуки. При этом в таких семьях все беспрекословно слушаются пожилых отца и мать, даже если их детям уже самим перевалило за сорок. Я видела, как по утрам в таких семьях сыновья, руководители крупных фирм, сами уже имеющих взрослых детей, приходят поклониться своим родителям и получить наставления, прежде чем отправиться на работу. Я часто видела, как такие семьи в полном составе приезжают на выходные в храм и как бережно кто-то из молодых повсюду сопровождает своих бабушку или дедушку.

При этом нельзя также сказать, что Индия — это бедная страна. Бедность здесь соседствует с богатством точно так же неприкрыто. В тех же городах, на улицах которых мы видим бедняков, живут и обеспеченные семьи, где женщины носят золотые украшения и дорогие сари, нанимают слуг, а мужчины ездят на иномарках и имеют хороший заработок.

Смерть

Одного индийца, приехавшего на Запад, спросили: «Почему в Индии такая высокая смертность?». Ответ его был прост: «Во всем мире стопроцентная смертность. Никто не сможет выжить». Не помню, кому из индийских миссионеров принадлежит эта история, но суть ее такова, что рано или поздно любой человек отправиться в мир иной. У нас как-то не принято об этом говорить, однако любая религиозная практика, в том числе православие, настаивает на «памяти смертной», то есть памятовании о том, что в любой момент мы можем умереть, поэтому должны больше заботиться о своей душе, чем о теле. И в Индии люди не пытаются скрывать от себя эту правду.

Не зря ее называют страной контрастов. На одной улице соседствуют: базар, где активно идет торговля и все увлечены тем, как повкуснее поесть, покрасивее одеться; крематорий, куда привозят и жгут прямо на берегу реки тела умерших людей; храм, где поют и служат божествам. Кладбищ в Индии практически нет, здесь принято не хоронить, а сжигать тела мертвых. После того, как тело будет сожжено, его прах опускают в воду — реки или океана. В писаниях сказано, что если прах умершего опустить в святую реку — Гангу или Ямуну, то эта душа обязательно достигнет духовного мира.

Не зря ее называют страной контрастов. Фото Ананты Вриндавана



Смерть здесь, конечно, тоже сопровождается плачем родственников, расстающихся со своим близким человеком. Но все равно отношение к смерти у индийцев намного легче, чем на Западе, поскольку очень сильна вера в духовную реальность. Именно эта вера становится причиной того, что религиозные индийцы с большим рвением совершают различные обряды в течение всей своей жизни, готовясь к следующему рождению.

Более того, как я уже говорила, самыми уважаемыми людьми в индийской культуре являются санньяси — святые люди, которые приняли обет отречения от мира. Приняв такой обет и облачившись в простые шафранового цвета одежды, такой человек считается мертвым для общества, он обрывает все связи с родственниками, больше он не брат, сын или отец, не гражданин конкретного государства. Его задача отныне — проповедовать знание о Боге и жить лишь на добровольные пожертвования людей, не имея постоянного дома и пищи и не заботясь о комфорте для своего тела. Перед таким отреченным человеком всем остальным людям, которые пока не способны оставить свои привязанности к деньгам, домашнему уюту и родственникам, следует склоняться в поклоне. Что и делают благочестивые люди в Индии.