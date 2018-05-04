Список персон

Гафаров Шамиль Хамитович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 11 мая 1969 года в с. Апастово Апастовского района ТАССР.

Образование:

1992 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «финансы и кредит» )

Трудовая деятельность:

В 1987 — 1989 гг. — служба в рядах Советской Армии.
В 1992 — 1997 гг. — ревизор-инспектор первой категории, ведущий инспектор, главный ревизор-инспектор, начальник сектора отдела финансирования сельского хозяйства и продовольствия Министерства финансов РТ.
В 1997 — 1998 гг. — помощник министра финансов РТ.
В 1998 — 2005 гг. — помощник премьер-министра РТ.
В 2005 — 2010 гг. — руководитель аппарата Кабинета Министров РТ.
С 2010 г. — заместитель премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
  • Телефон: (843) 264-77-10
  • Email: akmrt@tatar.ru
  • Сайт: www.kabmin.tatar.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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