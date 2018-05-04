Гафаров Шамиль Хамитович
Общая информация
Родился 11 мая 1969 года в с. Апастово Апастовского района ТАССР.
Образование:
1992 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «финансы и кредит» )
Трудовая деятельность:
В 1987 — 1989 гг. — служба в рядах Советской Армии.
В 1992 — 1997 гг. — ревизор-инспектор первой категории, ведущий инспектор, главный ревизор-инспектор, начальник сектора отдела финансирования сельского хозяйства и продовольствия Министерства финансов РТ.
В 1997 — 1998 гг. — помощник министра финансов РТ.
В 1998 — 2005 гг. — помощник премьер-министра РТ.
В 2005 — 2010 гг. — руководитель аппарата Кабинета Министров РТ.
С 2010 г. — заместитель премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 264-77-10
- Email: akmrt@tatar.ru
- Сайт: www.kabmin.tatar.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018