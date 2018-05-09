Рахматуллин Альберт Ильгизарович
Общая информация
Родился 20 октября 1976 года в д. Русские Берлибаши Апастовского района ТАССР.
Образование:
1998 год — Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана (специальность «ветеринар» )
Трудовая деятельность:
В 1998 — 1999 гг. — главный ветеринарный врач совхоза «Кайбицкий» Кайбицкого района.
В 1999 — 2000 гг. — ветеринарный врач-эпизоотолог Кайбицкого районного государственного ветеринарного объединения.
В 2000 — 2004 гг. — начальник Кайбицкого районного государственного ветеринарного объединения.
В 2004 — 2012 гг. — генеральный директор ООО Агрофирма «Кубня» Кайбицкого района.
С марта 2012 г. — глава муниципального образования «Кайбицкий муниципальный район», председатель Совета Кайбицкого муниципального района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422330, Кайбицкий район, с.Большие Кайбицы, Солнечный бульвар, 7
- Телефон: (84370) 2-11-01
- Email: kaybici.admin@tatar.ru
- Сайт: kaybici.tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018