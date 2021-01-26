«Череда конфликтов в Башкирии создала печальную известность республики»

Башкортостан мятежный: почему в регионе растут протестные настроения?

«В Башкирии власть не умеет находить общий язык с простыми людьми», — категоричен уфимский экономист, председатель РОО «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов. В интервью «Реальному времени» он объясняет, как Башкортостан с солидной поддержкой населением республиканской власти стал превращаться в регион с высокой протестной активностью, о чем свидетельствуют бурные события последнего года и предыдущей недели. Наш собеседник отмечает региональные факторы роста недовольства и предостерегает от радикализации общества.

«Большинство населения заявлениям власти уже не верит»

— Рустем Раисович, в Башкирии еще недавно было все спокойно, теперь начались мощные акции протеста. Отчего так изменилась ситуация в регионе?

— Ситуация изменилась по многим причинам. Не последнюю роль сыграла пандемия, но это не главное. Власть своими активными действиями, которые сильно затрагивали особо чувствительные интересы людей, создала ситуацию недовольства. А когда люди начали возмущаться и протестовать, начались жесткие репрессии против протестующих. Использование черного пиара, дезинформации в провластных СМИ усилили возмущение людей, что и вылилось в мощные акции протеста.

Многотысячная демонстрация 23 января была в большей степени не в поддержку Навального, а против республиканской власти. А за неделю до этого был своеобразный штурм республиканского «Белого дома» из-за высоких тарифов ЖКХ.

Или же взять скандальную реконструкцию путепровода в Уфе на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева, приведшую к транспортному коллапсу, — транспортные пробки достигают 10 баллов. Абсолютное большинство жителей Уфы узнало об этом в день перекрытия транспортного движения. Естественно, это озлобило жителей Уфы.

Посмотрим, какова реакция властей на трагедии людей. В ночь с 14 на 15 декабря прошлого года в Абзелиловском районе Башкирии пожар в пансионате для пожилых людей унес жизни 11 человек. Вечером 15 декабря заместитель премьер-министра республики Ленара Иванова, министр здравоохранения Максим Забелин, вице-спикер парламента Башкирии Рустем Ахмадинуров участвуют в торжественных мероприятиях, с организацией концерта со словами «жизнь продолжается», активно распространяя в соцсетях свои фото с радостными лицами. Через несколько дней в Мурманской области при гибели 17 рыбаков в Баренцевом море был объявлен траур. То есть в Башкирии при массовой гибели простых людей чиновники идут на концерт, в других регионах объявляют траур. Самое замечательное, что никто из республиканского истеблишмента не попытался даже извиниться. Естественно, это сформировало дополнительное негативное отношение к власти.

Фото: glavarb.ru

В Башкирии при массовой гибели простых людей чиновники идут на концерт, в других регионах объявляют траур

Попробуйте попасть на личный прием к чиновнику. Чем выше должность, тем более он недоступен. Я уже не говорю об изуверской системе бюрократического футбола. Особенно раздражает людей бездействие чиновников в решении насущных проблем. Одни отписки с формулировками: планируем, предполагаем, ожидаем, спасибо за активную позицию. А конкретных действий власти нет.

— Почему вы говорите о бездействии власти?

— Давайте рассмотрим ситуацию с Башкирской содовой компанией. Она, согласно заявлению республиканского министра экологии, на 90% загрязняет реку Белую. Еще полгода назад было объявлено, что для исправления ситуации будут буриться глубокие скважины, куда будут закачивать отходы производства. А теперь простой вопрос: сколько скважин пробурено, сколько закачано в них отходов?

— И сколько?

— Нисколько. Даются очередные обещания. А где результаты?

Или ситуация с энерготарифами в ЖКХ. Член СПЧ РБ Вадим Беляков неоднократно сообщал о существующем бездействии и нарастании конфликта в ЖКХ. Власти «проснулись» только тогда, когда произошла мощная общественная акция с участием 200 человек в республиканском «Белом доме». Но будет ли что-то сделано? В прошлом году чиновники обещали навести порядок, и каковы итоги? Поэтому большинство населения заявлениям власти уже не верит. Как не верит и в то, что будет наказан министр ЖКХ. Потому что, как сказал глава республики, своих он не сдает. Это факты сложившейся системы властного бездействия.

«Существуют высокие риски радикализации общества»

— Глава Башкирии Радий Хабиров также говорил, что все башкортостанцы для него свои.

— Все познается в сравнении. Глава Сибая при возникновении экологической катастрофы очень грубо оскорблял протестующих (мэр Рустем Афзалов употребил слова «козел» и «экскременты», — прим. ред.) — получил орден. Руководитель Республиканской клинической больницы (Эльза Сыртланова, — прим. ред.) допустила распространение коронавирусной инфекции — отмечена наградой. Министр здравоохранения (Максим Забелин, — прим. ред.): повышение смертности в 2020 году — одно из самых высоких в России, постоянные невыплаты ковидных надбавок, младенческая смертность на 20% выше, чем в целом по России. Согласно сообщениям СМИ, против него возбуждено 55 административных дел. Вручен орден генерала Шаймуратова. Глава администрации Ишимбайского района (Азамат Абдрахманов, громивший палатки защитников шиханов и ругавшийся матом, — прим. ред.) пока не награжден, но я думаю эта «недоработка» будет скоро исправлена.

Экозащитники Куштау сохранили уникальный памятник мирового значения. Кто-то награжден? Зато свыше 80 человек привлечены, оштрафованы, подвергнуты аресту.

Участник акции протеста против роста коммунальных тарифов Альберт Рахматуллин (активист «СтопБашРТС». — прим. ред.) подвергнут аресту. Список можно продолжать до бесконечности.

Поэтому можно говорить о том, что для власти Башкирии существует разделение на своих и чужих. Двойные стандарты порождает безнаказанность своих и общее недовольство. Потому что формируется понимание, что своих всегда прикроют, наградят, а других накажут в обязательном порядке. Массовые протесты — результат социального неравенства, и сейчас люди перестают бояться наказания.

Фото: proufu.ru

Экозащитники Куштау сохранили уникальный памятник мирового значения. Кто-то награжден? Зато свыше 80 человек привлечены, оштрафованы, подвергнуты аресту

— Частенько наказание остается единственным сдерживающим фактором.

— Сейчас наказание не сдерживает. Когда арестовывают одних лидеров протеста, появляются другие. Это проявилось 23 января. Арестовали представителей штаба Навального, их заменили другие. Потому что власть своими действиями создала многочисленную протестную базу, которая активна в связи с тем, что не решаются проблемы затрагивающих интересы большинства населения.

Сейчас идет противостояние стенка на стенку. Поэтому существуют высокие риски радикализации общества, что может стать основой потрясений в республике. Власти необходимо находить коммуникации с существующими лидерами протеста. Иначе придется заниматься разгребанием последствий происходящих социальных конфликтов и результаты для Башкирии будут очень печальны.

Например, арест общественного активиста Альберта Рахматуллина его не испугал, и он продолжит свою деятельность. А так как существует мощное недовольство тарифами в ЖКХ, то в его отсутствие на место лидера придет другой и так будет до того момента, пока не будет устранена причина недовольства. Вопрос не в личности. Запретили «Башкорт» (организация признана экстремистской, — прим. ред.), появилась «Республика». Кроме того, аресты и штрафы лидеров мобилизуют людей вокруг них, власть своими действиями создает ореолы мучеников и формирует им имидж Робин Гудов — борцов за справедливость. А власть становится символом несправедливости.

Или же ситуация с интернет-изданием ProUfu.ru. Когда Рауфа Рахимова заявила о происходящем давлении, большинство людей ей поверили. Я также верю в то, что от окружения властей исходят настойчивые рекомендации рекламодателям прекратить сотрудничество с мятежным СМИ. Поданные иски по этому поводу для многих являются акцией устрашения. Данная ситуация не добавляет авторитета руководству республики. Зато увеличивает авторитетность издания, так как в глазах народа демонстрируется независимость информационного ресурса от власти — символа несправедливости. Благодаря черному пиару, безграмотным действиям республиканского истеблишмента у населения растет доверие к изданию и лично к Рауфе Рахимовой.

Фото: facebook.com

Когда Рауфа Рахимова заявила о происходящем давлении, большинство людей ей поверили. Я также верю в то, что от окружения властей исходят настойчивые рекомендации рекламодателям прекратить сотрудничество с мятежным СМИ

Произошедшая череда конфликтов, имеющих общественный резонанс российского масштаба, создала печальную известность республике — региона, в котором власть не умеет находить общий язык с простыми людьми, где протестная активность значительно выше общероссийской. Демонстрация недовольства с участием тысяч людей показала отсутствие коммуникаций власти с населением.

В настоящее время республиканская власть стремится победить протестующих, не решая их насущные проблемы. А если начинает что-то делать, то полностью игнорируется позиция независимых экспертов и общественных активистов, которые являются выражением мнения населения. В итоге ситуация не улучшается. И пока чиновники будут отказываться от диалога, акции протеста будут множиться.

Тимур Рахматуллин