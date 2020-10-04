Башкирская неделя: «коррупционный» рейтинг, иммунитет Хабирова и заболевшая первая леди

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Уходящая неделя преподнесла несколько рокировок в системе управления Башкирии, громких заявлений и резонансных событий. Глава РБ Радий Хабиров, не болевший коронавирусом, объяснил, почему он не носит маску. А его супруга Каринэ сообщила о своем лечении — правда, не вполне ясно, от какой болезни. COVID-19 набирает новые обороты, и в правительстве республики уже идет подготовка к новой волне. Недавно назначенному премьеру Андрею Назарову урезали полномочия, а в Госсобрании предложили предоставлять отпуск для мужчин после рождения ребенка. До сих пор отзываются эхом отголоски августовских событий на Куштау. Кроме того, Башкирия оказалась в числе лидеров по коррупционным преступлениям. Также на неделе вынесли приговор скандально знаменитой «беглой кассирше» Луизе Хайруллиной и ее мужу. Подробнее — в новом обзоре «Реального времени».

Назаров с ограниченной ответственностью

В сентябре Андрей Назаров получил должность премьера республики, которая была вакантна почти 2 года. И эксперты оценили это назначение как усиление его позиций в регионе. Однако глава кабмина теряет ряд своих полномочий. На этой неделе глава Башкирии Радий Хабиров подписал соответствующий указ.

Согласно документу, премьер-министр правительства РБ ограничивается в ряде полномочий. Он не сможет подписывать положения о министерствах, госкомитетах, ведомствах, стратегии социально-экономического развития, о предельной численности аппарата и лимите количества служебных автомобилей. Не поставит Назаров подпись и под распоряжениями о выделении бюджетных денег.

Также правительство должно согласовывать с главой республики вопросы о структуре аппарата правительства и назначения заместителей руководителей госорганов, находящихся в ведении кабмина. Проекты постановлений правительства должны согласовываться с Администрацией главы РБ, возглавляемой Александром Сидякиным.

Смена руководителя КРБ породила множество разговоров в соцсетях и Telegram об «окончательных потерях позиций Сарбаева». Фото bashinform.ru

Уход Сарбаева

Генеральным директором Корпорации развития Башкирии (КРБ) стал Наиль Габбасов. Раиль Сарбаев, руководивший ведомством с 2019 года (а когда-то и премьер в правительстве Муртазы Рахимова), покинул эту должность. Ранее Габбасов возглавлял Корпорацию развития Крыма.

Смена руководителя КРБ породила множество разговоров в соцсетях и Telegram об «окончательных потерях позиций Сарбаева», усилении «назаровских» людей и смене расстановки политических элит. Были информационные вбросы о якобы поддержке Сарбаевым протестующих на Куштау и неких «националистов», которую не мог простить глава Башкирии Радий Хабиров.

Кроме того, на этой неделе произошло еще одно заметное назначение в республике. На внеочередном отчетно-перевыборном собрании новым председателем Федерации футбола Башкирии избрали гендиректора ФК «Уфа» Рината Шайбекова.

Отложенная отставка главы Минздрава

В начале недели муссировались слухи о возможной отставке Максима Забелина с поста министра здравоохранения РБ. Несколько уфимских изданий, ссылаясь на свои источники, сообщили, что главе Минздрава готовят замену, а сам Забелин вернется в Москву.

Однако министр опроверг эту информацию, назвав ее вымыслом. Также он заявил, что не присматривает себе место в Министерстве здравоохранения РФ и ему нравится работать в «самой лучшей» команде Хабирова.

Напомним, Забелин приехал в Уфу в 2018 году вместе с красногорско-московской «группой поддержки» Радия Хабирова.

Эта идея встретила положительный отклик в соцсетях. Фото Максима Платонова

Отпуск для пап

В Башкирии мужчины должны получать отпуск при рождении ребенка. С такой инициативой выступил зампредседателя Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Рустам Ишмухаметов. По его словам, это может повысить рождаемость.

— Женщина после родов нуждается во всяческой поддержке. Ей требуется помощь по хозяйству, помощь в уходе за ребенком. Кто-то должен быть рядом с ней хотя бы первое время, — прокомментировал вице-спикер Госсобрания РБ.

В пример Ишмухаметов привел европейские страны. Так, в Италии отцам дается семидневный отпуск, во Франции — двухнедельный, в Швеции отпуск длится 2 месяца, а в Финляндии со следующего года он будет более 5 месяцев.

Стоит отметить, что эта идея встретила положительный отклик в соцсетях.

Башкирия в «криминальном рейтинге»

Аналитическая служба «Реального времени» изучила статистику преступлений в России за первое полугодие 2020 года. Свое место в «криминальном рейтинге» занимает и Башкортостан.

Так, республика находится в лидерах по темпам прироста коррупционных дел, то есть это касается взяток должностным лицам, откатов, злоупотребления полномочиями и т. д. И здесь Башкирия показала рост с 71 преступления до 167. Может быть, кого-то утешит факт того, что Уфа в этом отношении не одинока: Татарстан немногим уступает своему восточному соседу (рост с 54 до 148).

Не стоит забывать, что рост коррупционных дел может быть и с качественной работой следователей, прокуроров, оперов, то есть с лучшей выявляемостью таких преступлений.

Кроме того, Башкортостан вошел в пятерку регионов с кражами с банковских карт (2 273 таких кражи совершено в первом полугодии 2020 года).

Женщина получила 5 лет в колонии общего режима, ее супруг — 6 лет. Фото gorobzor.ru

Пять лет тюрьмы «беглой кассирше»

На этой неделе Салаватский суд Башкирии приговорил к реальному лишению свободы «беглую кассиршу» Луизу Хайруллину и ее мужа Марата за присвоение более 25 млн рублей из банка.

Женщина получила 5 лет в колонии общего режима, ее супруг — 6 лет. Суд также удовлетворил гражданский иск АО «Россельхозбанк», где осужденная работала старшим кассиром, о возмещении ущерба в размере 25 455 862,5 рубля. Хотя в банке сомневаются, что экс-сотрудница вернет похищенное. Ранее прокурор требовал отправить «башкирскую Бонни» в колонию на 6 лет.

Хайруллина, будучи кассиром банка, по просьбе мужа выносила деньги частями — от 5 тысяч до 100 тысяч рублей. Предполагается, что супруг все проигрывал в казино. В мае 2019 года она вынесла порядка 1 млн рублей и тысячу евро и пропала. Около месяца семья скрывалась. Позже их обнаружили на съемной квартире в Казани.

Без «Бонуса»

Издательский дом «Семь вершин» (газета «Бонус» и сайт ProUfu.ru) сообщил о пропаже тиража газеты «Бонус». Редакция уверена, что причиной стала статья о руководителе администрации главы Башкирии Александре Сидякине, его гражданской жене и ее «лифтовом бизнесе».

Как сообщает издание, на этой неделе должен был выйти 29-й выпуск газеты, однако выяснилось, что весь тираж неожиданно исчез. Типография издательства «Башкортостан» объяснила отказ печатать газету долгом в 90 тысяч рублей.

Однако издатель газеты Рауфа Рахимова уверена, что решение принималось именно в администрации главы РБ. А действия типографии она расценила как государственную цензуру.

Статья посвящена бизнесу Ксении Швыревой — гражданской жены Александра Сидякина. Как сообщает издание, она презентовала в Уфе бутик Northern Factory, где продает одежду собственного дизайнерского бренда Studio Sasha. Также она является соучредителем московского ООО «Первая лифтовая компания», которое с первой попытки была внесена в реестр подрядных организаций министерства ЖКХ, имеющих право участвовать в тендерах на модернизацию лифтового хозяйства. Ксения Швырева с 2019 года является соучредителем этой фирмы с долей 50 процентов.

Аффилированные с республиканскими властями СМИ сообщают, что в адрес редакции готовятся иски со стороны типографии и администрации Хабирова (либо лично от Сидякина), а в отдельных telegram-каналах посыпались новые обвинения в адрес семьи Муртазы Рахимова и комментарии разоблачительного характера об издании.

Если решение вступит в силу, на волю Баталов выйдет на 11 лет и 1 месяц раньше срока. Скриншот видео

Скостили срок криминальному авторитету

Приволжский райсуд Казани удовлетворил ходатайство об освобождении по болезни 62-летнего криминального авторитета из Ишимбая Марса Баталова. Если решение вступит в силу, на волю он выйдет на 11 лет и 1 месяц раньше срока.

Казанская прокуратура по надзору за соблюдением законодательства в местах лишения свободы против «вольной» для осужденного за бандитизм и вымогательства возражала. Настаивала на привлечении к процессу потерпевших предпринимателей и их представителей.

Срок наказания по приговору «смотрящего» по Ишимбаю истекает в ноябре 2031 года. Приговор вступил в силу в декабре 2019 года. А уже в январе 2020 комиссия медиков УФСИН по РТ дала заключение о наличии у него заболевания, препятствующего содержанию за решеткой, из утвержденного правительством РФ перечня. С ходатайством Баталов обратился в мае, в июне оно было отклонено. Однако через месяц Верховный суд Татарстана посчитал отказ райсуда незаконным, и материал был направлен на повторное рассмотрение. В итоге райсуд вынес прямо противоположное решение.

Марса Баталова, его сына Вадима, машиниста подъемника в компании «Газпром добыча Ямбург» и еще двух человек признали бандой, которая в 2015—2017 годах, угрожая оружием, вымогала от 60 до 300 тысяч рублей у честных предпринимателей и лиц, занятых криминальным бизнесом.

Хабиров без маски, но с иммунитетом

Радий Хабиров рекомендовал людям старше 65 лет перейти на режим самоизоляции из-за коронавируса. Во время встречи с ветеранами Аургазинского района он отметил, что республиканским властям придется пойти на ограничительные меры в плане массовых мероприятий, и пообещал внести изменения в указ о режиме «Повышенная готовность».

Поясняя, почему он не носит маску, Хабиров сообщил: «У меня в организме высокий уровень антител и иммунитет к коронавирусной инфекции».

Однако пресс-секретарь главы региона Диана Ихсанова уточнила, что Хабиров не болел COVID-19.



От какой болезни лечится, Каринэ Хабирова так и не рассказала. Фото instagram.com/k.khabirova

Первая леди на лечении

Вместе с тем стало известно о болезни супруги главы Башкирии Каринэ Хабировой (Аветисян). В соцсетях первая леди республики заявила, что «старательно лечится» от болезни, чтобы посетить открытие парка.

Каринэ Владимировна сообщила о мероприятии «Территория женского счастья» в Белебее. А 17 октября в городе пройдет открытие нового парка.

— Череда приятных событий запускается. Я старательно лечусь, чтобы приехать на открытие, — написала она.

Однако от какой болезни лечится, она так и не рассказала.

Новый ковид-госпиталь

В Башкирии появится новый инфекционный госпиталь, сообщил Радий Хабиров. К такой идее он пришел после визита в инфекционную больницу в Зубово.

По его словам, медучреждение расположится «где-то в районе Стерлитамака — Салавата». При этом решение о строительстве нового госпиталя еще не окончательное. В понедельник уже будет полная ясность.

— Мой интерес был не праздным. Ковид никак не желает отступать. Москва снова вводит ограничительные меры, пошел рост и у нас. Поэтому надо заранее готовиться и усиливать наше здравоохранение. Инфекционка — очень эффективна, — рассказал он в соцсетях.

Он отметил, что госпиталь в Зубово очень выручает, но мощностей больницы может не хватить.

Тем временем Министерство здравоохранения РБ по поручению Хабирова увеличило количество мест для пациентов с коронавирусной инфекцией до 2 857. Это решение связано с ростом числа заболевших. В пик эпидемии в республике было развернуто 3 200 коек.

Прокуратура Орджоникидзевского района башкирской столицы начала проверку больницы. Фото like.doctor

Следком и прокуратура проверяют 18-ю ГКБ

Соцсети и мессенджеры облетело видео, как в палате 18-й больницы Уфы на полу лежит бабушка и стонет от боли. 80-летняя пациентка упала на пол, а встать не смогла. По словам очевидцев, пожилой женщине не оказывали помощь более трех часов.

В Минздраве республики заверили, что помощь всем пациентам больницы оказывается в полном объеме.

Инцидентом заинтересовался Следком Башкирии. Прокуратура Орджоникидзевского района башкирской столицы начала проверку больницы. В ходе проверки установят причины произошедшего, оценят действия медперсонала.

Эхо Куштау

Росгвардия Башкортостана выявила нарушения в деятельности ЧОП «Вершина», чьи сотрудники разгоняли экоактивистов на шихане Куштау. Столкновения протестующих с охранным предприятием, связанным с «Башкирской содовой компанией», и «титушками» произошли в августе. Против защитников горы применялись спецсредства.

Как сообщили в ведомстве, по результатам проверки руководителя «Вершины» привлекли к административной ответственности. Гендиректором организации значится Александр Анчин. Теперь деятельность охранного предприятия находится на особом контроле управления.

При этом очевидцы утверждают, что во время стычек на Куштау на стороне БСК якобы выступали и росгвардейцы.

Жители Ишимбая продолжают требовать отставки главы района Азамата Абдрахманова. Они собрались у шихана Торатау и устроили новый флешмоб. По словам активистов, они планировали устроить мирный сход граждан на площади в Ишимбае. Однако там муниципальные власти организовали ярмарку. Нецензурно выражающегося Абдрахманова опознали в числе погромщиков лагеря защитников Куштау. Позже глава администрации принес свои извинения перед членами «Единой России».

Размер самого членистоногого — 5 сантиметров. Фото Олега Чегодаева / gorobzor.ru

Серебряный клещ

В Уфе на улице Мустая Карима появился новый арт-объект — скульптура клеща, отлитая из серебра 925-й пробы. Постамент украшает подпись: «Я просто, как и ты, хочу жить!».

Его высота — около полуметра. Размер самого членистоногого — 5 сантиметров.

Памятник создал амбассадор Уральских гор Олег Чегодаев. В целях безопасности клещ из драгоценного металла находится под камерами видеонаблюдения.

Молодой уфимец завоевал Кубок Стэнли

На этой неделе состоялся шестой матч финальной серии НХЛ между «Тампа-Бэй» и «Далласом» (2:0). Кубок Стэнли завоевала «Тампа».

Казалось бы, как связан хоккей в Америке с Башкортостаном? Ворота команды-победителя защищал уфимец Андрей Василевский, воспитанник ХК «Салават Юлаев». В составе победителей обладателями трофея стали еще трое россиян — представитель нижнекамской школы хоккея Михаил Сергачев, а также нападающие Волков и Кучеров, ставшие лучшими бомбардирами плей-офф НХЛ. В Уфе ждут своего земляка с кубком.

Что касается российского хоккея, то в субботу «Салават Юлаев» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уфимский клуб не мог рассчитывать на своих лидеров. Основные вратари команды, а также форварды двух первых звеньев находятся на карантине из-за коронавируса.

Тренером уфимцев в игре с «Нефтехимиком» выступил Николай Цулыгин, который замещал на этом посту заболевших Томи Ламсу и Виктора Козлова.

А в понедельник ожидается очередное «зеленое дерби». 5 октября «Салават Юлаев» приедет в Казань брать реванш за прошлое поражение от «Ак Барса».

Радий Хабиров на встрече с представителями ФК «Уфа» предложил организовать кумысолечение футболистам из-за их плохих результатов в игре. Фото: glavarb.ru

Поможет ли кумыс ФК «Уфа»?

Куда хуже дела в футболе. ФК «Уфа», еще летом претендовавший на попадание в еврокубки, плетется в самом подвале турнирной таблицы РПЛ — на 15-й, предпоследней строчке. После разгрома от питерского «Зенита» (6:0) пошли разговоры о целесообразности содержать команду за бюджетные деньги.

На этой неделе Радий Хабиров на встрече с представителями ФК «Уфа» предложил организовать кумысолечение футболистам из-за их плохих результатов в игре. Он пообещал оказать команде медицинскую помощь и реабилитацию.

Смог ли глава республики настроить футболистов на хорошую игру? Накануне «Уфа» дома сыграла вничью с «Ротором» (0:0) в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. По сути, это был матч двух аутсайдеров. При этом волгоградская команда, вернувшая в этом году в премьер-лигу, ни разу не побеждала с начала турнира и занимает последнее, 16-е, место в таблице РПЛ.

В следующем туре уфимский клуб сыграет на выезде с московским «Локомотивом». Встреча состоится 18 октября.