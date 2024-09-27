АО Ядран-Ойл
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Председатель Совета директоров — Салихов Ирек Фаритович
АО «Ядран-Ойл» основано в 2008 году.
Компания занимается реализацией нефти и нефтепродуктов российским и зарубежным партнерам.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, РТ, г. Казань, ул. Привольная 2-я, 33а
- Телефон: (843) 225-02-22
- Email: info@yadrangroup.com
- Сайт: https://yadrangroup.com/ru/
Дата последнего обновления: 27.09.2024