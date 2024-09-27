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АО Ядран-Ойл

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Председатель Совета директоров — Салихов Ирек Фаритович

АО «Ядран-Ойл» основано в 2008 году.

Компания занимается реализацией нефти и нефтепродуктов российским и зарубежным партнерам.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, РТ, г. Казань, ул. Привольная 2-я, 33а
  • Телефон: (843) 225-02-22
  • Email: info@yadrangroup.com
  • Сайт: https://yadrangroup.com/ru/

Дата последнего обновления: 27.09.2024


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