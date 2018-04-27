Власти Кирова заставят подрядчиков ремонтировать некачественные дороги

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что подрядчики обязаны исправлять недочеты на некачественно отремонтированных дорогах. Он добавил, что власти Кирова обяжут дорожников выполнить контракт.

«Там, где подрядчик допустил некачественную работу, будет применяться исполнение гарантийных обязательств в полном соответствии с подписанными контрактами», — заявил глава региона на прямой линии с жителями области.

Васильев напомнил, что в 2018 году отремонтируют 137 км покрытия дорог, передает пресс-служба правительства области. Работы затронут две федеральных дороги, четыре региональных, а также 82 объекта в Кирове, 13 объектов в Слободском и один — в Кирово-Чепецке.

Ранее сообщалось, что власти Кирова готовы потратить более 1 млрд рублей на ремонт дорог в городе.







