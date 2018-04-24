Следком занялся пожаром на нефтяной скважине в Татарстане

В связи с пожаром на нефтяной скважине в Татарстане возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда (с. 1 ст. 143 УК РФ).

По версии Следкома по РТ, возгорание нефтесодержащей жидкости ночью 20 апреля у села Верхняя Мактама Альметьевского района произошло вследствие нарушений правил при ремонте нефтяной скважины. В результате пожара на площади 50 кв. метров серьезные термические ожоги получили 54-летний бурильщик капитального ремонта скважин и его 33-летний помощник. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии.

По версии следствия, нарушение правил техники безопасности и охраны труда на объекте было допущено пока неустановленным должностным лицом ООО «ТаграсРемСервис». На этом предприятии изъята необходимая документация.