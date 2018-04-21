В Татарстане ночью произошел пожар на нефтяной скважине

Сегодня ночью произошло возгорание на нефтяной скважине в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о горении скважины близ Верхней Мактамы поступила в 02.34. В 03.00 пожар был локализован, а в 03.24 полностью потушен. Площадь возгорания составила составила 50 квадратных метров. Ликвидацией последствий ЧП занимались 43 человека и 13 единиц техники. Причина пожара не уточняется, информации о пострадавших нет.

Ранее «Реальное время» писало о крупном пожаре, который произошел на Кстовском заводе «Лукойл» в Нижегородской области из-за взрыва резервуара.