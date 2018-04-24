Власти Кирова проведут слушания по развитию транспорта в городе

Администрация Кирова объявила о проведении общественных слушаний по вопросу развития транспортной инфраструктуры в городе. Власти предлагают жителям обсудить изменения, касающиеся проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Изменения касаются мероприятий по приведению дорожной сети в соответствие нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям в 2018 году», — говорится в сообщении мэрии Кирова.

Слушания назначены на 27 апреля. Обсуждение пройдет в 16.00 в администрации города.