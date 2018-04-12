Выручка «Ак Барс Холдинга» за 2017 год увеличилась до 384 млн рублей

Выручка «Ак Барс Холдинга» за 2017 год увеличилась на 12,9% с 334,7 млн рублей до 384 млн рублей. Об этом сказано в бухгалтерской отчетности компании.

Чистая прибыль по итогам прошлого года практически не изменилась, увеличившись лишь на 0,2%, с 4,589 млн рублей до 4,597 млн рублей.

Прочие расходы холдинга в 2017 году сократились с 261,9 млн рублей до 179,6 млн рублей. Сумма процентов к уплате выросла в два раза с 35,3 до 70,9 млн рублей.

Напомним, что в феврале этого года «Ак Барс Холдинг» выставил на продажу площадки ликвидированных заводов, входивших в холдинг, на сумму в 1,7 млрд рублей.