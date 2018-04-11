Доходы директора «Нововятского Водоканала» в 2017 году остались на уровне 1,3 млн рублей

В 2017 году доходы директора «Нововятского Водоканала» и депутата Гордумы Кирова Алексея Анисимова составили 1,3 млн рублей. Ровно столько же он заработал и в 2016 году.

Жена депутата в прошлом году заработала почти 422 тысячи рублей, следует из отчетности о доходах, опубликованной на сайте кировской Гордумы.

В собственности Анисимова находятся квартира площадью 75,3 кв. м и садовый участок на 743 кв. м. Также депутат владеет автомобилем Mitsubishi Outlander.

Анисимов возглавляет «Нововятский Водоканал» с 2006 года. С 2012 года он входит в число депутатов Гордумы.

Напомним, что самым успешным за 2017 год депутатом кировской Гордумы стал Михаил Шихов, заработавший 31,6 млн рублей. При этом два народных избранника не задекларировали вообще никаких доходов.