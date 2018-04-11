Доходы директора «Нововятского Водоканала» в 2017 году остались на уровне 1,3 млн рублей
В 2017 году доходы директора «Нововятского Водоканала» и депутата Гордумы Кирова Алексея Анисимова составили 1,3 млн рублей. Ровно столько же он заработал и в 2016 году.
Жена депутата в прошлом году заработала почти 422 тысячи рублей, следует из отчетности о доходах, опубликованной на сайте кировской Гордумы.
В собственности Анисимова находятся квартира площадью 75,3 кв. м и садовый участок на 743 кв. м. Также депутат владеет автомобилем Mitsubishi Outlander.
Анисимов возглавляет «Нововятский Водоканал» с 2006 года. С 2012 года он входит в число депутатов Гордумы.
Напомним, что самым успешным за 2017 год депутатом кировской Гордумы стал Михаил Шихов, заработавший 31,6 млн рублей. При этом два народных избранника не задекларировали вообще никаких доходов.ОбществоВласть Кировская область
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