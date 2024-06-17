В Казани сегодня до +31°С, локально пройдет кратковременный дождь
Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха днем — от +29 до +31°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Ветер северо-восточный 5—10 м/с, местами усиления до 14 м/с.
По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5—10 м/с, локально до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +28 до +33°С.
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