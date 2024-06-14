Сегодня в Казани до 33 градусов тепла, местами пройдет дождь

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Максимальная температура воздуха днем — от +31 до +33 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер юго-восточный 5—10 м/с, местами кратковременные усиления до 15—20 м/с.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально град. Ветер юго-восточный 5—10 м/с, локально до 23 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +30 до +35 °С.