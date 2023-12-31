Главное о коронавирусе за неделю: в Татарстане уменьшилось число госпитализаций, в Белоруссии своя вакцина
Больше 3 лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 25 по 31 декабря 2023 года. Так, в республике уменьшилось количество госпитализаций, в Индии впервые за семь месяцев почти 800 заболевших, а Белоруссия зарегистрировала свою вакцину.
В Татарстане сокращается количество госпитализаций
- В Татарстане за неделю с 18 по 24 декабря выявили 1 510 случаев заражения коронавирусом. Это на 7 человек меньше больше, чем за прошлую неделю.
- С 18 по 24 декабря госпитализированы 188 заболевших коронавирусом татарстанцев. Вместе с тем количество госпитализаций сокращается вторую неделю подряд. Для сравнения, в период с 4 по 10 декабря госпитализировали 238 человек.
- С начала пандемии от COVID-19 вылечились 212 322 татарстанца. Случаи смерти не зафиксированы. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 граждан.
Власти Липецкой области объявили о введении дополнительных мер против ковида
- С 18 по 24 декабря коронавирусом заболели 79 032 россиянина. За предыдущую неделю этот показатель составлял 96 903 заболевших.
- Всего с начала пандемии в России выявили 25 713 738 случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 7 796 заболевших. Число попавших в больницы уменьшилось в сравнении с предшествующей неделей на 10,4%.
- За прошедшую неделю выздоровели 98 252 человека, что на 6,2% меньше, чем неделей ранее. 186 заболевших умерли. Увеличение заболеваемости зафиксировано в 12 регионах. В шести из них — выше, чем в среднем по стране. Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах России.
- Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус в России стали регистрировать реже. Среди общего числа вирусов его доля составляет 30% случаев, еще 30% — это риновирус.
- Власти Липецкой области объявили о введении дополнительных мер против распространения коронавируса и ОРВИ в регионе. В частности, в поликлиниках разделяют потоки пациентов, также возобновляются мероприятия по дезинфекции в общественном транспорте.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила главам регионов обеспечить готовность медицинских организаций к бесперебойной работе в период новогодних праздников. Она отметила, что необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в соответствии с постановлениями главного государственного санитарного врача.
ВОЗ назвала конец режима ЧС по ковиду поворотным моментом для мира
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что прекращение чрезвычайной ситуации по COVID-19 стало поворотным моментом для мирового здравоохранения в 2023 году.
- Центральное разведывательное управление (ЦРУ) не предоставило документов, касающихся расследования о происхождении вируса COVID-19. Сотрудники ведомства, как предполагается, могли получать взятки за смену позиции относительно источников вируса.
- Как пишет ТАСС, ЦРУ не предоставило «запрошенные записи», не смогло доказать, что это соответствует закону, не дало представления о том, какой именно объем информации утаивается, и не указало причины таких действий. Организация запросила документы относительно «истории оплаты труда, включая присуждение любого вида финансовых поощрений» сотрудникам, занимавшимся расследованием истоков вируса.
- Минздрав Белоруссии заявил о создании и регистрации отечественной вакцины для медицинской профилактики COVID-19. Вакцина зарегистрирована в Центре экспертиз и испытаний Минздрава. В период пандемии белорусов вакцинировали российским препаратом «Спутник V», «Спутник Лайт», а также китайской вакциной Vero Cell.
- Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зарегистрировало в минувшие сутки 797 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым большим суточным показателем за последние семь месяцев. Как сообщает ведомство, в четверг умерли пять заболевших. Общее число активных случаев заболевания в стране составило 4 091.
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