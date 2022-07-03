В России за пять месяцев сократилось количество ДТП с пьяными водителями

В России количество аварий с участием пьяных водителей за пять месяцев текущего года сократилось почти на 20%. Число погибших в таких ДТП уменьшилось почти на треть. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

За пять месяцев произошло 3,9 тысячи происшествий, в которых погибли 776 человек. Ранены оказались 5 428 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Госавтоинспекции отметили, что каждое двадцатое ДТП произошло по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения. При этом тяжесть последствий таких аварий в два раза выше обычного и составляет 14,6 погибших на 100 пострадавших, передает ТАСС.

В Казани с начала этого года выявили более 1,5 тысячи водителей, находившихся за рулем в пьяном состоянии. С участием пьяных водителей в столице Татарстана произошло 14 ДТП — в результате погиб один человек, еще 18 получили ранения различной степени тяжести.



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Татьяна Леухина