Дождь в Казани привел к пробкам

В Казани пробки достигли 7 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс. Карты».

Согласно данным, заторы образовались на въездах в город: на Горьковском шоссе, в Авиастроительном районе, на Сибирском и Мамадышском трактах, на выезде из деревни Куюки.

Самые большие пробки наблюдаются на проспекте Победы, Аграрной улице, Гвардейской, на Оренбургском тракте и Фермерском шоссе.

Вероятнее всего, пробки вызваны погодными условиями. По прогнозам сервиса «Яндекс. Погода» в ближайшие 2 часа снег с дождем не прекратится

Ольга Шагиева