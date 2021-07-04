Новости общества

12:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за минувшие сутки выявили 40 новых случаев COVID-19

11:44, 04.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 40 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 40 новых случаев COVID-19. Всего в республике выявили 22 598 новых случаев. Об этом сообщает оперштаб РФ.

Выздоровели восемь человек за сутки, общее число выздоровевших достигло 20 305. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 547 татарстанцев.

В России выявили 25 142 новых случая COVID-19 за минувшие сутки. Это максимальное значение со 2 января.

Последние новости о пандемии коронавируса — в дайджесте «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также