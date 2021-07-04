В Татарстане за минувшие сутки выявили 40 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 40 новых случаев COVID-19. Всего в республике выявили 22 598 новых случаев. Об этом сообщает оперштаб РФ.

Выздоровели восемь человек за сутки, общее число выздоровевших достигло 20 305. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 547 татарстанцев.

В России выявили 25 142 новых случая COVID-19 за минувшие сутки. Это максимальное значение со 2 января.



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