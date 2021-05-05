В России выявили 7 975 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 7 975 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 506 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 847 489 человек, а переболевших — до 4 464 550 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 360 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 111 895 человек.
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