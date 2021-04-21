В России предложили запретить импорт чешского пива

Фото: Максим Платонов (архив)

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что в ответ на высылку российских дипломатов из Чехии следует запретить все чешское пиво на поставку в Россию.

«Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются. Нормальная практика международная», — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Хамзаев считает, что эти «своего рода штрафные санкции» продемонстрируют властям Чехии, что их «политические перфомансы» обернутся для них соответствующими экономическими последствиями. По его мнению, в России проблем с пивом нет — в год россияне употребляют примерно 8 млрд литров этого напитка.

Фото: pixabay.com

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что чешские власти «должны отдавать себе отчет», что на их действия Россия будет отвечать: «Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ».



Напомним, в ответ на высылку их Чехии 18 российских дипломатов, Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата, обязав их покинуть Россию.



Татьяна Демина