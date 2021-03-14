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В России за сутки выявили 10 083 заболевших коронавирусом

12:24, 14.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 10 083 заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 10 083 случая заболевания коронавируса. Всего заболевших по стране выявили 4 390 608 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 14 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 232 человек, всего выздоровевших — 3 995 129 человек. За сутки коронавирус унес жизни 395 россиян, всего от инфекции скончались 92 090 человек.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 9 908 случаев заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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