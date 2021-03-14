В России за сутки выявили 10 083 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявили 10 083 случая заболевания коронавируса. Всего заболевших по стране выявили 4 390 608 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 14 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 232 человек, всего выздоровевших — 3 995 129 человек. За сутки коронавирус унес жизни 395 россиян, всего от инфекции скончались 92 090 человек.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 9 908 случаев заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко