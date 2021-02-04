Казань вошла в список городов с наиболее высокими тратами на ремонт

Аналитики выяснили, что траты на ремонт в Казани являются одними из самых высоких в стране. Челны же стали одним из городов, где в 2020 году наибольшая доля семей решила обновить обстановку.

Согласно подсчетам компании «Сбербанк страхование», жители Казани в среднем тратили на ремонт 287 тысяч рублей. По этому показателю столицу Татарстана обгоняют только пять городов:

Тюмень (354 тыс. рублей),

Санкт-Петербург (327 тыс. рублей),

Краснодар (318 тыс. рублей),

Воронеж (295 тыс. рублей),

Москва (292 тыс. рублей).

То же исследование говорит, что в Набережных Челнах 9% семей решили сделать ремонт в своих домах. В целом по России заняться интерьером в минувшем году решила каждая 12-я семья.

В 34,3% случаев россияне отвечали, что красили или оклеивали стены, в 13% — ремонтировали ванные комнаты, в 8,4% — устанавливали пластиковые окна, в 7,1% — обновляли кухню, в 5,7% — делали ремонт потолка, в 5,6% — занимались перепланировкой квартиры и в 5,2% — заменяли входные двери.