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Казань вошла в список городов с наиболее высокими тратами на ремонт

13:03, 04.02.2021
Казань вошла в список городов с наиболее высокими тратами на ремонт
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аналитики выяснили, что траты на ремонт в Казани являются одними из самых высоких в стране. Челны же стали одним из городов, где в 2020 году наибольшая доля семей решила обновить обстановку.

Согласно подсчетам компании «Сбербанк страхование», жители Казани в среднем тратили на ремонт 287 тысяч рублей. По этому показателю столицу Татарстана обгоняют только пять городов:

  • Тюмень (354 тыс. рублей),
  • Санкт-Петербург (327 тыс. рублей),
  • Краснодар (318 тыс. рублей),
  • Воронеж (295 тыс. рублей),
  • Москва (292 тыс. рублей).

То же исследование говорит, что в Набережных Челнах 9% семей решили сделать ремонт в своих домах. В целом по России заняться интерьером в минувшем году решила каждая 12-я семья.

В 34,3% случаев россияне отвечали, что красили или оклеивали стены, в 13% — ремонтировали ванные комнаты, в 8,4% — устанавливали пластиковые окна, в 7,1% — обновляли кухню, в 5,7% — делали ремонт потолка, в 5,6% — занимались перепланировкой квартиры и в 5,2% — заменяли входные двери.

АналитикаНедвижимостьЭкономика Татарстан
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