В Татарстане за сутки подтвердились 97 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Татарстане подтвердились 97 новых случаев коронавируса, из них один — завозной, остальные — контактные. 28 человек госпитализированы, 69 получают лечение на дому. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

Всего на 18 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 975 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 10 445 человек, в том числе 29 за минувшие сутки. Умерли за весь период 170 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Больше всего заболевших в Казани — 48 и Челнах — 11. Шесть человек заболели в Нурлатском районе, по четыре — в Лениногорском и Нижнекамском районах, по три — в Азнакаевском и Альметьевском районах. По два заболевших в Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Дрожжановском, Сабинском и Рыбно-Слободском районах. По одному в Алексеевском, Бавлинском, Высокогорском, Зеленодольском, Мензелинском, Тукаевском и Чистопольском районах.

Напомним, вчера в Татарстане было зарегистрировано 94 случая COVID-19.



Маргарита Головатенко