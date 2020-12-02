За сутки в России от коронавируса умерли 589 человек — это новое рекордное значение

За минувшие сутки в России выявили 25 345 случаев COVID-19. Число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 2 347 401.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки зарегистрировано 589 летальных исходов. Это максимум с начала пандемии. Вчера от коронавируса скончались 569 пациентов. За весь период в России от коронавируса умерли 41 053 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 882. Всего уже выздоровели 1 830 349 человек, сообщает оперштаб РФ.

В Татарстане за минувшие сутки коронавирус выявили у 90 человек.

Татьяна Леухина