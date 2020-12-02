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За сутки в России от коронавируса умерли 589 человек — это новое рекордное значение

10:53, 02.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
За сутки в России от коронавируса умерли 589 человек — это новое рекордное значение
Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в России выявили 25 345 случаев COVID-19. Число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 2 347 401.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки зарегистрировано 589 летальных исходов. Это максимум с начала пандемии. Вчера от коронавируса скончались 569 пациентов. За весь период в России от коронавируса умерли 41 053 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 882. Всего уже выздоровели 1 830 349 человек, сообщает оперштаб РФ.

В Татарстане за минувшие сутки коронавирус выявили у 90 человек.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:11
    страна вымирает стремительно.
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