Элитные частные школы Казани вышли в плюс

«Реальное время» подготовило обзор казанских частных школ. Самыми дорогими стали АНОО «Международная школа Казани» и АНО «Общеобразовательная организация «Бала Сити».

В Международной школе ежемесячный платеж составляет от 76 до 85 тысяч рублей, в зависимости от класса. В 2019 году школа впервые показала прибыль (15 млн рублей), а не убытки.

Стоимость обучения в «Бала Сити» составляет от 46 до 56 тысяч рублей в месяц. С 9 по 11 класс обучение пока не ведется. В прошлом году школа показала чистую прибыль в 3,5 млн.

В числе лидеров по стоимости также Монтессори сад-школа «Золотые бусины». Стоимость обучения там составляет 42,5 тысячи рублей без вступительного взноса. С 9 по 11 классы обучение школе также не ведется.

За 3 года количество частных школ в Казани выросло с 13 до 18, но учится в них по-прежнему не более 1% от всех учеников города (почти 140 тысяч).