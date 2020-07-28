Новости аналитики

22:21 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Аналитики ожидают сокращения налоговых поступлений в региональные бюджеты на 4-5%

21:32, 28.07.2020
Аналитики ожидают сокращения налоговых поступлений в региональные бюджеты на 4-5%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что поступления налогов в региональные бюджеты просядет на 4-5%. Аналитики оценивают общую сумму недополученных регионами доходов от налогов в 5,5 млрд евро.

Причину эксперты видят в том, что региональные бюджеты пополняются за счет налога на имущество, подоходного налога и налога на прибыль. Все они напрямую зависят от экономической ситуации, передает ТАСС.

Регионы смогут восстановить доходы в следующем году, когда улучшится экономическая ситуация, уверены аналитики Moody's.

Напомним, в начале июля в Госсовете Татарстана рассказали, что поступления от налога на прибыль в республике упали на 70%. За январь — май бюджет РТ недополучил около 30 млрд рублей.

АналитикаЭкономикаБюджет
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем