Аналитики ожидают сокращения налоговых поступлений в региональные бюджеты на 4-5%

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Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что поступления налогов в региональные бюджеты просядет на 4-5%. Аналитики оценивают общую сумму недополученных регионами доходов от налогов в 5,5 млрд евро.

Причину эксперты видят в том, что региональные бюджеты пополняются за счет налога на имущество, подоходного налога и налога на прибыль. Все они напрямую зависят от экономической ситуации, передает ТАСС.

Регионы смогут восстановить доходы в следующем году, когда улучшится экономическая ситуация, уверены аналитики Moody's.

Напомним, в начале июля в Госсовете Татарстана рассказали, что поступления от налога на прибыль в республике упали на 70%. За январь — май бюджет РТ недополучил около 30 млрд рублей.