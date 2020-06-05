«Знаю «Салават Юлаев» как отличного работодателя». Хартикайнен выразил доверие руководству клуба

Нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть уфимцев из-за задержек по зарплате. Финский хоккеист заявил о своем доверии к руководству и отсутствии долгов клуба перед ним.

«Все, что нужно в жизни, у меня давно есть, поэтому даже небольшие задержки по одной-двум зарплатам не изменят жизнь. Знаю «Салават Юлаев» как отличного работодателя, выступаю в Уфе много лет, всегда доверял и доверяю тому, что нам говорят в клубе. И мнение об этом не изменилось», — сказал Хартикайнен «Чемпионату».

Напомним, ранее стало известно о задержках по зарплате в уфимском клубе. Сообщалось, что из-за финансовых трудностей «Салават Юлаев» может лишиться лидера Тему Хартикайнена, но чуть позже финский игрок опроверг эти слухи.



Генеральный директор уфимцев Александр Курносов подтвердил информацию о проблемах с выплатой зарплаты игрокам, которые носят технический характер.