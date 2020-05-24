Татарстан занял 14-е место по объемам строительства жилья на каждого человека

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам 2019 года в Татарстане введено 0,686 кв. м общей площади на одного жителя республики. Согласно этому показателю, республика занимает 14-е место в рейтинге ввода жилья.

По сравнению с 2018 годом объемы ввода жилья в РТ выросли на 11%, говорится в исследовании «РИА Рейтинга».

Лидируют в рейтинге Ленинградская, Московская, Липецкая, Тюменская и Калининградская области.

Напомним, что по итогам 2019 года в России было введено 79,4 млн кв. м. Татарстан стал пятым среди регионов по абсолютным цифрам построенного жилья: 2,68 млн «квадратов». Республика была названа драйвером жилищного строительства.