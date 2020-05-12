Уфа опередила Москву и Петербург по доле уехавших на дачу жителей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

С момента введения режима самоизоляции более 12% жителей страны сменили место постоянного проживания. Уфимцы стали лидерами по доле выехавших на дачу в майские праздники — около 25%.

По этому показателю столица Башкирии опередила даже Москву и Санкт-Петербург, поделивших между собой второе и третье место. В этих городах выехали около 20%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании oneFactor.

А за весь период самоизоляции безусловным лидером по количеству уехавших стал Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Так Ханты-Мансийский район округа покинуло более 40% постоянно пребывающих в нем жителей.