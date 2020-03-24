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В Татарстане досмотрели 36 рейсов за последние сутки

18:42, 24.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
В Татарстане досмотрели 36 рейсов за последние сутки
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки досмотрели 36 прибывших рейсов, об этом сообщил республиканский оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Всего с начала года было досмотрено 987 рейсов.

Напомним, сегодня в республике обнаружили нового пациента с коронавирусом. Этот случай также завозной — коронавирус диагностирован у жительницы Татарстана, вернувшейся из Аргентины.

Таким образом, на сегодня в Татарстане были зарегистрированы семь случаев заражения, не считая пассажиров лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань ранее.

ОбществоМедицина Татарстан
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