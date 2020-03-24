В Татарстане досмотрели 36 рейсов за последние сутки

В Татарстане за последние сутки досмотрели 36 прибывших рейсов, об этом сообщил республиканский оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Всего с начала года было досмотрено 987 рейсов.

Напомним, сегодня в республике обнаружили нового пациента с коронавирусом. Этот случай также завозной — коронавирус диагностирован у жительницы Татарстана, вернувшейся из Аргентины.

Таким образом, на сегодня в Татарстане были зарегистрированы семь случаев заражения, не считая пассажиров лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань ранее.