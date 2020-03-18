Что успело сделать новое руководство Республиканского центра развития традиционной культуры

Смена команды

20 марта исполнится ровно год с тех пор, как сменилось руководство ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры». Возглавлявшая его 17 лет фольклорист, кандидат филологических наук Фанзиля Завгарова ушла в «свободное плавание», а на ее место назначили Алсу Мифтахову, ранее занимавшую должность замдиректора татарстанского Госархива и даже успевшую недолго поруководить этим учреждением в 2018 году.

Причиной этой кадровой рокировки, как тогда сообщалось, стали расхождения Завгаровой с руководством минкульта во взглядах на трудовую дисциплину подчиненных. Вслед за Завгаровой из РЦРТК ушла и ее команда — примерно половина сотрудников.

«Реальное время» выяснило, что изменилось в Центре за минувший год, как татарстанский минкульт оценивает успехи его нового руководства и какой новый проект со своими старыми «кадрами» готовит сейчас Фанзиля Завгарова.

«Ближе к земле, больше народа»

— Главное, что мы сделали за этот год — поменяли формат народных праздников, того же Каравона, — рассказала «Реальному времени» Алсу Мифтахова. — Они стали все больше превращаться в театрализованные представления, а мы постарались уйти от шоу и вернуться к традиционной форме праздника, в котором задействовано как можно больше народа, и действие происходит больше на земле, чем на сцене. Это нам частично удалось, и мы такую работу продолжим. В этом году будем проводить мастерклассы, чтобы на праздниках было больше живого звука и традиционных инструментов. Введем еще больше интерактива — если, конечно, коронавирус не помешает.

Достижением директор РЦРТК считает прошедший в прошлом году на новой площадке в Аксубаево чувашский народный праздник «Уяв»: если раньше в нем участвовало 49 творческих коллективов, то в последний раз их было уже 120.

Предмет особой гордости Центра — пополнение каталога объектов нематериального культурного наследия РФ:

— За год мы внесли в каталог татарский народный обряд «Грачиная каша», а в 2020 году планируем внести в этот реестр еще 12 объектов. В 2019 году в Черемшанский район была направлена комплексная экспедиция, и это стало толчком к новой деятельности по всей республике. Сейчас мы собрали уже 222 заявки с фотографиями и описаниями изделий народных мастеров для республиканского каталога, его издание позволит популяризировать работу наших мастеров.

Мифтахова напомнила, что в 2019 году впервые в рамках Республиканского фестиваля-конкурса татарского фольклора «Иске-Казан түгәрәк уены» прошел парад гармонистов. А в прошлом году был объявлен новый конкурс — Международный конкурс дизайнеров «Алтын хәситә»:

— На него более ста участников подали заявки! Призом для победителя станет возможность сшить собственную коллекцию, и это очень ценно — наличие коллекции дает возможность дизайнеру достойно представлять нашу республику на международных неделях моды. А у нас таким образом решится большая проблема: недавно на коллегии минкульта мы делали дефиле, на котором хотели достойно представить народы Поволжья в национальных костюмах, и оказалось — нет их…

«За это многие люди были благодарны»

— Самое главное из итогов года работы Мифтаховой — у нас первый объект нематериального культурного наследия, праздник «Грачиная каша», включен в Федеральный реестр, — считает министр культуры Ирада Аюпова. — Что бы мы ни говорили о том, как много было сделано Центром ранее, это пункт номер один! Во-вторых, на выходе подготовленное центром решение о включении фирмы «Сахтиан» в реестр народных художественных промыслов. Это — та конструктивная работа, которая показывает, что сегодня центру нужно делать!

Ирада Аюпова перечислила и другие результаты прошедшего года:

— Разработаны предложения по изменению стандартов оказания муниципальных и государственных услуг в сфере культуры. Мы вернули во многие народные праздники их аутентичную основу. И провели Международный фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен» и парад гармонистов — за это многие люди были благодарны.

Таинственный мега-проект и частные спонсоры

— Вместе со мной год назад из Центра 26 человек уволились, все это — специалисты очень высокого класса, — напомнила «Реальному времени» Фанзиля Завгарова. — Но никто не потерялся, все нашли себя на новой работе — кто-то стал заместителем директора по науке в музее, кто-то — заведующим отделом. Кто-то уехал за границу. Аспиранты, которые к нам поступили, продолжают разрабатывать свои темы. А два журналиста получили приз зрительских симпатий на конкурсе драматургических произведений!

Но говорить конкретно, кто где теперь работает, бывшая начальница не захотела, чтобы не навредить карьере экс-подчиненных:

— Их ведь с опаской брали в учреждения, подведомственные минкульту…

Завгарова жалеет, что ее «команда» не смогла продолжить в полном объеме все, что планировалось в период работы в РЦРТК:

— У нас были масштабные проекты по изданию многотомных сборников. Например, были разработаны концепции 25-томного энциклопедического словаря татарской культуры, шеститомника по народной метрологии, первый том которого, кстати, мы к изданию сейчас подготовили. Мы эти проекты продолжаем в меру моих физических, организационных и финансовых возможностей на средства спонсоров.

А на вопрос, чем занимается она сама, Фанзиля Завгарова ответила, что пока это тайна:

— Я не могу сказать, каким мегапроектом мы занимаемся, он еще не «выстрелил». Но это очень интересный проект, связанный с культурными традициями татарского народа, и в нем задействована вся наша команда. Мы рассчитываем обнародовать информацию о нем за 4-5 месяцев до начала Всероссийской переписи.

Инна Серова