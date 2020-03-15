В Казани на перекрестке Волгоградской и Короленко перевернулась машина

Накануне в Казани произошло столкновение двух легковых автомобилей. Они врезались на перекрестке улиц Волгоградская и Короленко.

В результате аварии один из автомобилей перевернулся, сообщают очевидцы в соцсетях. Опубликовано и видео с места происшествия.

Пользователи в комментариях отмечают, что этот перекресток является опасным: на нем регулярно случаются ДТП. Один из комментаторов подчеркивает, что, если повесить там камеру, подобные сюжеты будут поступать ежедневно.