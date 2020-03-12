Россия временно приостанавливает пропуск через границу граждан Италии

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке пропуска через российскую границу граждан Италии.

Так, с 13 марта приостанавливается пропуск в страну иностранцев, прибывающих из Италии, кроме граждан стран — членов Евразийского экономического союза, говорится в документе.



«МИДу России уведомить итальянскую сторону о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», — гласит распоряжение.

Ранее правительство Татарстана рекомендовало жителям республики ограничить поездки за границу в связи с распространением коронавируса Covid-19.

