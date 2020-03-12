Россия временно приостанавливает пропуск через границу граждан Италии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке пропуска через российскую границу граждан Италии.
Так, с 13 марта приостанавливается пропуск в страну иностранцев, прибывающих из Италии, кроме граждан стран — членов Евразийского экономического союза, говорится в документе.
«МИДу России уведомить итальянскую сторону о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», — гласит распоряжение.
Ранее правительство Татарстана рекомендовало жителям республики ограничить поездки за границу в связи с распространением коронавируса Covid-19.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым