В Казани в перинатальном центре РКБ появился пункт проката автолюлек

Фото: отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ

В Казани в перинатальном центре Республиканской клинической больницы открылся пункт проката автолюлек в рамках акции «Безопасность — иминлек».

Теперь при выписке семья, в которой появился новорожденный, получит автомобильную люльку для перевозки ребенка. Бесплатно воспользоваться ей можно в течение месяца, по окончании срока люльку можно вернуть или оставить в аренде.

В рамках акции первую автомобильную люльку передали 6 марта семье Муллахметовых, у которых родился третий ребенок. Детское кресло им вручил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Ленар Габдурахманов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани сотрудники ГИБДД отвезли 4-летнего мальчика с травмой головы в ДРКБ. Они доставили ребенка и его мать в больницу на служебной машине.

