В России выросли цены на премиум-автомобили

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В 2019 году средневзвешенная цена нового премиального автомобиля в России составила 4,35 млн рублей. Это на 6,5% больше, чем годом ранее.

При этом в 2019 году продажи таких автомобилей возросли по сравнению с 2018 годом, отмечает агентство «Автостат». Всего за прошлый год в России продали 160 тысяч автомобилей премиум-сегмента, это на 5% больше, чем в 2018 году.

Напомним, что по мнению автоэкспертов, в 2020 году в России может в целом вырасти цена на авто, рост может составить до 10%. Это связано как с введением утильсбора, так и с обвалом мировых рынков и падением покупательной способности граждан России.