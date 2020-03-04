Эксперт: «Указание русских в Конституции приведет к антирусским настроениям внутри страны»

Этнополитолог Ильдар Габдрафиков считает, что указывать в Конституции какой-то народ государствообразующим не стоит, поскольку они будут играть на руку лишь определенным силам.

— Все народы России, особенно те, которые имеют свои национально-территориальные образования, являются соучредителями Российской Федерации, — говорит эксперт. — Эти поправки — попытки подыгрывать русско-националистическим силам, подбодрить русских, поднять некий патриотический дух. И нет необходимости в таких формулировках о русском языке, русском народе.

По его мнению, такое нововведение грозит неблагоприятными последствиями. Во-первых, это может вызвать ответный рост антирусских настроений внутри страны. Во-вторых, другие народы будут чувствовать себя дискомфортно, поскольку, в отличие от русских, они не будут упомянуты в главном документе.



— Может быть, эти проблемы проявятся не сразу, но в конечном итоге дадут о себе знать, — предупреждает этнополитолог. — Надо отходить от этих этнических принципов в Конституции и прописывать примат гражданских ценностей: гражданин, независимо от этнической и конфессиональной идентичности, обладает всей полнотой прав.



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Ранее Ранее Камиль Самигуллин выразил недовольство упоминанием о русских как о государствообразующем народе. Такая формулировка не учитывает другие народы, которые «внесли вклад в образование этого государства», считает муфтий. В Госдуме РФ посоветовали внимательней изучить поправки.

