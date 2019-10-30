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В Москве обнаружили водителя, набравшего штрафов на 1 млн рублей

12:42, 30.10.2019
В Москве обнаружили водителя, набравшего штрафов на 1 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Сотрудники московского ГИБДД нашли нарушителя, накопившего штрафов на 1 млн рублей. На его счету собралось более 400 нарушений.

Выявить злостного нарушителя и оштрафовать удалось в октябре, передает «РИА Новости». В отношении водителя вынесено 403 постановления.

Напомним, что еще в апреле в ГИБДД сообщали о планах создать единую базу недобросовестных водителей. Предполагается, что после реформы ОСАГО полисы «автогражданки» станут дороже для злостных нарушителей ПДД.

ПроисшествияАвто
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