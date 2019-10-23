Главное к утру: зарплаты бюджетников, количество легковушек в Татарстане, новые заправки «Татнефти»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро 23 октября.

На 1 июня этого года в России было зарегистрировано 16,6 млн легковых машин отечественных марок, что составляет 37,6% от всего автопарка. По количеству таких автомобилей Татарстан попадает на шестое место среди всех регионов России — здесь зарегистрировано 565,6 тыс. таких машин. Башкирия же вошла в тройку лидеров. Число зарегистрированных отечественных авто здесь составило 618,3 тыс. шт.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (входит в структуру «Татнефти») о приобретении 100% в ООО «Несте Санкт-Петербург». Приобретаемая компания является «дочкой» финской компании Neste. Таким образом, «Татнефть» станет владельцем сети из 75 АЗС и терминала Neste в Санкт-Петербурге.



Ассоциация туроператоров России составила перечень самых популярных туристических направлений этой осени внутри страны. Казань заняла третью строчку в топ-5 рейтинга.



Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что в 2020 году зарплаты бюджетников поднимутся на 7%. По его словам, бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, сбережения. Также Силуанов подчеркнул, что рост зарплаты и новые рабочие места зависят от роста экономики страны.



Исследователи из Калифорнийского университета определили, что вкусовые рецепторы в глотке насекомых позволяют им определять, какая пища является съедобной, а какая нет.

