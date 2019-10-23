Татарстан и Башкирия вошли в топ-10 регионов по числу отечественных автомобилей

На 1 июня этого года в России было зарегистрировано 16,6 млн легковых машин отечественных марок, что составляет 37,6% от всего автопарка. По количеству таких автомобилей Татарстан попадает на шестое место среди всех регионов России — здесь зарегистрировано 565,6 тыс. таких машин.

Первое место в рейтинге, составленном агентством «Автостат», занимает Краснодарский край (767,4 тыс. машин). На втором месте находится Подмосковье (651,1 тыс. шт.), на третьем — Башкортостан (618,3 тыс. шт.). Москва занимает лишь четвертую позицию в данном рейтинге — в российской столице числится 590,9 тыс. легковых машин отечественных брендов.

После Татарстана в топ-10 региональных парков отечественных автомобилей попадают Самарская область (554,1 тыс.), Свердловская область (500 тыс.), Челябинская область (475,7 тыс.) и Дагестан (430,8 тыс.).



Ранее стало известно, что Татарстан и Башкирия оказались в числе регионов с самым высоким транспортным налогом.

