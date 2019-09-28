Объявлена победительница международного конкурса «Татар кызы-2019»
Победительницей международного конкурса «Татар кызы-2019», который завершился вчера в Ижевске, стала представительница Узбекистана — 22-летняя Лилия Камилова.
Победительницу объявил на сцене театра оперы и балета имени Чайковского заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев.
В качестве приза Лилия получила корону, сделанную златоустовскими мастерами в форме казанской шапки, и автомобиль «Лада Гранта», сообщает Всемирный конгресс татар (ВКТ).
В следующем году финал международного конкурса, организатором которого является ВКТ, пройдет в Узбекистане.
Напомним, в настоящее время в Казани проходит финал крупнейшего российского IT-проекта — «Цифровой прорыв».
Справка
Ежегодный конкурс «Татар кызы» проводится среди татарских девушек России и зарубежных стран. В прошлом году звание «Татар кызы» завоевала представительница Удмуртии Диляра Гильмутдинова.
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