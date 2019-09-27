Bentley отзывает 37 автомобилей в России

Российский дилер Bentley — ООО «Фольксваген Груп Рус» — отзывает в России 37 автомобилей модели Continental.

Это касается автомобилей, реализованных в 2019 году, сообщил Росстандарт.

Причиной является неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя. На отозванных автомобилях будет произведена замена модуля диагностического интерфейса шин данных. Все работы для владельцев бесплатны.

Ранее сообщалось, что Mercedes второй раз объявил об отзыве машин из России. Это касается моделей GLE и Sprinter.

